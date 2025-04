Gerro d'aigua freda per a Bahar: està a punt de perdre-ho tot a 'Renaixer'

La vida de Bahar sembla estar atrapada en una espiral de desgràcies a 'Renacer'. Juntament amb la seva filla Umay i la seva mare, Gülçiçek, intenta refer la seva vida després dels recents esdeveniments, aferrant-se a una calma que tot just comença a assentar-se. Però un nou revés amenaça amb enfonsar tot pel que ha lluitat: la custòdia d'Umay.

El detonant ha estat una carta inesperada, una ordre d'execució promoguda per Rengin. L'impacte ha estat devastador per a Bahar a 'Renacer', encara que Gülçiçek, amb fermesa, ha intentat ser un pilar de contenció. No obstant això, la realitat és que ja ho sabia, perquè Nevra li ho havia advertit hores abans.

Com si el cop legal no fos suficient, el destí ha jugat una altra carta cruel a la protagonista de 'Renacer'. Sota una intensa pluja, el deteriorat sostre de la casa ha començat a cedir, deixant passar l'aigua per múltiples goteres. Entre cubells i draps, les tres dones han intentat contenir la inundació improvisada.

| Atresmedia

En aquell precís instant, com si tot estigués calculat per perjudicar Bahar, s'ha presentat a la porta l'equip de protecció de menors. "Volem examinar les condicions en què es troba l'habitatge, arran de la sol·licitud de custòdia d'Umay", han declarat els funcionaris.

L'escenari era desolador: el terra mullat, l'habitatge en condicions precàries i Bahar fent esforços sobrehumans per mantenir la calma. Tot sota la mirada atenta de qui avaluarà si Umay ha de seguir al seu costat.

La disputa judicial amb Timur s'intensifica, i el sistema sembla acarnissar-se amb Bahar just quan més vulnerable es troba. Una vegada més, s'enfronta a una lluita desigual, sense temps per preparar-se i amb tot en contra. En els pròxims capítols de 'Renacer' es coneixerà la decisió, però pinta molt malament per a Bahar.

En audiències, aquest dilluns, 'Renacer' va donar la sorpresa i va pujar, liderant la seva franja amb un 12,3% de share i 920.000 espectadors. En franja de coincidència, de 23:17h a 00:53h, 'Renacer' (12,3%) va treure set dècimes d'avantatge a 'MasterChef' (11,6%). Dimarts, 'Renacer' va pujar un punt respecte a la setmana passada fins a un just 10% i 855.000 a Antena 3.