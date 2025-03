Prime Video posa data d'estrena al final de la sèrie 'El verano en que me vaig enamorar'

Prime Video ha revelat que la tercera i última temporada de la sèrie 'El verano en que me enamoré' s'estrenarà aquest juliol. La tercera temporada de la ficció original d'Amazon comptarà amb onze episodis i s'estrenarà en exclusiva en més de 240 països i territoris al voltant del món.

'El verano en que me enamoré' és un drama multigeneracional que gira al voltant d'un triangle amorós entre una noia i dos germans. Parla de la canviant relació entre mares i fills i el poder d'una forta amistat femenina. És una història de maduresa sobre el primer amor, el primer desengany i la màgia d'un estiu perfecte.

Basada en la trilogia de Jenny Han, la sèrie de Prime Video s'ha convertit en un fenomen cultural, conquerint els cors de fans arreu del món. La primera temporada es va estrenar a l'estiu de 2022 i es va posicionar com la sèrie número 1 del servei durant el seu primer cap de setmana. La segona temporada es va estrenar a l'estiu de 2023 i va aconseguir duplicar la quantitat d'espectadors de la primera temporada en els seus primers tres dies.

| Prime Video

Per tant, la tercera temporada de 'El verano que me enamoré' tancarà totes les trames que han captivat els espectadors. La sèrie seguirà comptant amb Lola Tung interpretant a Belly, Gavin Casalegno a Jeremiah i Christopher Briney com Conrad.

Cal destacar que la tercera temporada de 'El verano en que me enamoré' està dirigida per les showrunners Jenny Han i Sarah Kucserka. Han, Kucserka i Karen Rosenfelt són productores executives, juntament amb Paul Lee, Hope Hartman i Mads Hansen de wiip. La sèrie és una coproducció d'Amazon Studios i wiip.

Jenny Han és l'autora de la sèrie de novel·les supervendes número 1 del New York Times "A todos los chicos de los que me enamoré" i "El verano en que me enamoré". Els seus llibres s'han publicat en més de 30 idiomes. Per a televisió, ha creat dues sèries basades en les seves novel·les: 'El verano en que me enamoré' de Prime Video, de la qual és productora executiva i co-showrunner, i 'XO, Kitty' de Netflix, un spin-off de l'univers de "A todos los chicos", també com a productora executiva. Pel que fa a llargmetratges, ha estat productora executiva de les tres pel·lícules de l'exitosa trilogia de Netflix "A todos los chicos".