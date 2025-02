Preocupació per Carlos Librado a 'La Moderna' pel gran secret que amaga

Cañete, personatge de Carlos Librado, s'adona que la policia el segueix allà on va. Aquest divendres 14 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Emiliano va manipular Pepita, que va tornar a posar-se en contra de Maruja. Les dues van tornar a les seves antigues disputes i van deixar les seves aliances de banda. Tot i això, Rodrigo va demostrar el seu bon cor en avisar Emiliano d'una nova amenaça.

Mentrestant, don Fermín va reprendre la seva investigació sobre Caridad, a qui va continuar buscant sense gaire èxit. Com li va passar al capità Dávila que va manar seguir un sospitós mentre Quico va celebrar despistar-lo.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' continua en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', després del que ha passat, Emiliano vol tenir un gest amb Rodrigo per compensar-lo per salvar-li la vida i decideix entregar-li una gran suma de diners. No obstant això, després de comentar-ho amb Paula, el fill de Pepita decidirà rebutjar el xec d'Emiliano.

Els problemes d'Agustín i Ramallo augmenten per moments perquè els diners que va aconseguir Ramallo estan tacats d'un delicte i ara haurà d'enfrontar-se a un càstig. Alienes a tot, les germanes Valbuena rebran una eminència del cinematògraf, Luis Buñuel que no vol perdre's la surrealista cursa de cambrers en la qual participarà Marcelina.

Per últim, a 'La Moderna', Cañete, personatge de Carlos Librado, s'adona que la policia el segueix allà on va. Després d'enfrontar-se a Dávila, arribaran a la conclusió que algú ha sabotejat els parts de torns per fer-lo semblar culpable. Ara sí, l'Encaputxat de la Porta del Sol s'ha delatat, és un treballador de 'La Moderna' i Dávila l'atraparà.