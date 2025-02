Gonzalo Caps, actor de '4 estrellas', revela l'infern que ha viscut en la seva feina

Gonzalo Caps, actor de la sèrie '4 Estrellas', ha sorprès els seus seguidors desvetllant l'assetjament laboral que ha patit els últims mesos en el seu últim projecte laboral. Al llarg d'un vídeo d'uns cinc minuts a les seves xarxes socials, l'intèrpret ha narrat l'infern que ha passat per culpa d'unes companyes. De fet, la mala situació ha acabat amb el seu acomiadament amb l'excusa de no haver superat el període de prova.

"Faig aquest vídeo per intentar ajudar a gent que estigui passant el mateix que em passava a mi perquè moltes vegades no t'adones que això està passant. També et fas la culpa a tu mateix com m'ha passat a mi. I és que durant 3 mesos a la feina on estava m'han fet molt laboral", ha començat el vídeo Gonzalo Caps.

"Per la depressió que estic passant i pel malament que estic pensava que era culpa meva, com tot, perquè sempre em va tractar malament i penso que és culpa meva. Gràcies a que vaig parlar amb una persona que també havia estat treballant en aquesta empresa em vaig assabentar que no era la meva imaginació. També s'havia anat per una depressió d'allà", afegia l'actor de '4 Estrellas'.

"A mi m'han acomiadat amb el motiu que no he superat als mesos de prova, però em volien acomiadar igualment. Vaig descobrir que havien estat parlant de mi. Jo ja em temia que alguna cosa passava m'havien estat traient funcions i donant-les a una altra companya. Tot el temps rebia mals comentaris, males mirades, hi havia un ambient molt hostil en aquella feina...", explicava.

D'aquesta manera, Gonzalo Caps va descobrir què havia passat amb antics treballadors: "Tenia el compte d'una anterior companya a la qual posaven verd i a parir tot el temps. Vaig veure converses en què deien de tot, barbaritats, d'ella. Quan jo em vaig assabentar d'això vaig revisar el compte i vaig trobar molts missatges cap a una altra de les meves companyes, que era l'única amb la qual jo em portava bé i l'única que em tractava correctament i em donava suport. La posaven verd, deien de tot, comentaven cada cosa que passava".

A més, l'actor no ha dubtat a narrar algunes situacions que va viure: "Vaig tenir uns quants moments molt difícils amb les meves companyes. Putades que em van fer, com desordenar-me totes les carpetes on jo tenia tots els meus arxius, males mirades, males contestacions, xafarderies. Era un ambient molt hostil de treball, no se'm valorava positivament res del que feia. Em feien el buit perquè no responien moltes vegades quan jo deia alguna cosa i intentava ser simpàtic".

"Quan veig que em comencen a treure funcions també m'assabento que estaven fent entrevistes de treball i que estaven buscant un altre dissenyador. Vaig decidir ficar-me al compte d'una de les meves companyes, que no està bé fer-ho, però sincerament jo no podia més amb els atacs de pànic, amb l'ansietat amb consentir que de veritat s'estaven rient a la meva cara", afegia, sobre com va descobrir tota la veritat.

"Em vaig ficar al seu compte, que és la pitjor de totes ella, i vaig descobrir que havia estat parlant de mi cada dia. Me vigilava cada moviment, cada connexió, totes les coses que feia ho comentava allà. Estava intentant fotre'm des del principi i jo penso com algú pot ser tan dolent", revelava Gonzalo Caps.

"Vaig començar a llegir els missatges i veure com reien que anava al psiquiatre, del que em passava, dient que m'ho inventava. Deien que sempre arribava tard, que és mentida, és clar. I veig que posa una d'elles a una altra 'creus que acomiadaran a González si els agrada algú dels que ha vingut'. I li responia 'doncs no ho sé, però pel que li queda al convent...'", afegia l'actor.

D'aquesta manera, Gonzalo Caps va decidir anar a parlar, sense èxit, amb recursos humans: "No em va ajudar. Suposadament altres companyes van dir que els passava el mateix amb aquesta noia. Em vaig passar tot el cap de setmana fatal, vaig tornar un dilluns i es van fer les boges, com si no haguessin fet res i al final doncs em van acomiadar".

"Quan me'n vaig anar els vaig dir de tot, no em vaig quedar callat perquè m'era igual, però no hi va haver ni una mica de penediment a les seves mirades. És que hi va haver una fredor extrema", explicava.

"Només volia explicar-vos això perquè si d'alguna manera us puc ajudar si esteu passant per alguna cosa semblant. Si esteu en una feina que no us valoren, que us fan el buit o gaslight o que el problema el teniu vosaltres, si us plau sortiu d'allà. Aixequeu la mà, no permeteu que us parlin malament no permeteu males paraules no permeteu comportaments hostils ningú es mereix", ha conclòs l'actor.