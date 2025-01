L'advertència de Marco Pernas que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje'

Rafael, personatge de Marco Pernas, adverteix a Alejo sobre Domingo. Aquest dijous 9 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, impacte de Gaspar quan la seva mare va acusar José Luis de l'avortament d'Irene. Alejo va arribar a les mans amb Julio, mentre Isabel es va disculpar amb Sol i va intercedir per ell davant Bàrbara. José Luis no va cedir a les súpliques de Mercedes per retardar el casament i Bernardo, molest, va haver de frenar Mercedes, disposada a entregar els seus diners al duc.

Victoria va empènyer Adriana a felicitar els Gálvez de Aguirre pel casament del duc i aquesta la sorprèn quan, moguda per Domingo, va demanar el seu acord matrimonial. Gaspar va plantar la llavor del dubte en Irene: no va creure que Matilde fos culpable. El cúmul de tensions va passar factura a la salut del duc.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcantel seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Victoria, temerosa que Isabel confessi, li recomana prendre uns dies de descans. Rafael, personatge de Marco Pernas, adverteix a Alejo sobre Domingo, i també li fa veure que Julio no faria mal a ningú. Alejo torna a preguntar a Luisa sobre la violació i aquesta confirma el que va succeir.

Després d'una nova discussió amb el seu cosí, José Luis l'amenaça de mort, mentre Gaspar comença a penedir-se del tracte a Matilde i li cura les ferides. Domingo li pregunta a Atanasio si estaria disposat a matar el Duc. Adriana parla amb Isabel sobre la signatura del seu pare en l'acord matrimonial.