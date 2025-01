La confessió de Victoria Federica davant l'opinió de la seva família sobre 'El Desafío'

Victoria Federica, la filla de la Infanta Elena i Jaime de Marichalar, debuta a la televisió a 'El Desafío', que s'estrena aquest divendres 10 de gener a Antena 3. Se suma al repartiment de concursants format per Genoveva Casanova, Feliciano López, Roberto Brasero, Manuel Díaz 'El Cordobés', Susi Caramelo, Lola Lolita i Gotzon Mantuliz.

En la presentació de 'El Desafío', Jorge Salvador va destacar l'evolució de Victoria Federica durant la seva participació. "Victoria va començar com un ocellet espantat, es notava que no estava en el seu ambient, estava incòmoda, però va anar agafant força i ha acabat el programa com una heroïna", va comentar el productor.

"A més, ella és la primera dona de les cinc edicions que ha demanat fer una prova de foc", va afegir. A més, va bromejar sobre la diferència de responsabilitat entre "cremar a Susi i a Vic".

| Atresmedia

Durant la roda de premsa, Victoria Federica es va mostrar encantada amb la seva experiència a 'El Desafío'. "Ha estat un regal i no me'n penedeixo", va destacar. En ser preguntada sobre la reacció de la seva família a la seva incursió a la televisió, la filla de la Infanta Elena va assegurar que a casa seva "estan molt contents tots que hagi fet això".

Malgrat els nervis inicials, Victoria Federica va confessar que la seva participació no va ser fàcil: "Ho van intentar una vegada, però no em sentia segura. No obstant això, és la millor decisió que he pres".

"Vaig arribar espantada, perquè no estava en la meva zona de confort, però tots em van fer sentir a casa i família", va afegir. A més, s'ha mostrat agraïda pel gran suport rebut: "L'evolució ha estat sorprenent per a mi, perquè no m'esperava estar tan solta al final del programa. Al principi, pensava que em moriria dels nervis. A poc a poc em vaig anar desenvolupant i he aconseguit superar-me en moltes coses que mai hauria fet a la meva vida i menys a la televisió".

Finalment, quan se li va preguntar si considera que la seva participació a 'El Desafío' canviarà la percepció pública sobre ella, Victoria Federica va preferir no entrar en detalls: "Cadascú que pensi el que vulgui. Jo estic molt contenta amb el que he fet i espero sorprendre a tothom. Si volen canviar la seva manera de pensar, encantada, però com que no ho puc controlar jo...".