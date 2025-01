Joaquín Prat abandona en ple directe 'Vamos a ver' i revela el motiu de pes

Joaquín Prat ha abandonat en directe el plató de 'Vamos a ver' a una hora de finalitzar la seva emissió. Després d'unes merescudes vacances, ja que es va absentar la setmana passada, el presentador s'ha reincorporat al seu lloc aquest dimarts 7 de gener. No obstant això, a una hora d'acabar l'emissió de 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha anunciat la seva sortida en directe.

Tot ha succeït en el bloc de crònica social, mentre parlaven de la relació entre Carmen Borrego i José María Almoguera. Abans d'anar a publicitat, Joaquín Prat donava pas al següent tema, amb una inesperada notícia: "Hem de parlar de l'aniversari de l'Emèrit... Bé, heu de parlar, perquè jo m'absentaré l'última hora del programa".

D'aquesta manera, just després aclarava els motius de la seva sortida: "Tinc un compromís amb els companys de 'Caiga quien caiga'. No és que em vulgui anar, sinó que m'he d'anar per atendre la gent de 'CQC, però aquí es queden en companyia d'aquests fenòmens". Per tant, a la tornada de la publicitat, ha estat Verónica Dulanto la que ha seguit amb 'Vamos a ver' en solitari.

| Mediaset

Es desconeix el paper de Joaquín Prat en aquesta nova etapa de 'Caiga quien caiga'. No seria d'estranyar que, a poques setmanes de l'estrena, hagi format part com a convidat d'un dels pilots o assajos de l'espai.

Aquest 2025, l'icònic espai, conegut per la seva sàtira, humor i l'emblemàtic uniforme negre dels seus conductors, torna a la seva llar original, Telecinco. Ho fa, a més, amb un important canvi: per primera vegada, comptarà amb un equip mixt d'homes i dones. Els presentadors són Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González-Batista.

L'equip de reporters també promet donar molt de què parlar.Carles Tamayo, Dani Fez, Violeta Muñoz, Paula Púa, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno i l'argentí Andy K s'afegeixen al repte de continuar amb l'esperit de 'Caiga quien Caiga'.