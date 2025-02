La decepció de Gotzon Mantuliz després d'enfrontar-se al repte de l'apnea a 'El Desafío'

La última gala de 'El Desafío' ha tornat a mantenir en suspens l'audiència amb moments de tensió i superació. En aquesta ocasió, Gotzon Mantuliz es va enfrontar a una de les proves més emblemàtiques: l'apnea. Després de quatre setmanes liderant la classificació, arribava amb una gran expectativa sobre el seu rendiment, cosa que li afegia una pressió extra en un repte que exigeix un control absolut de la ment i el cos.

Des de l'inici, Gotzon Mantuliz era conscient de la dificultat del desafiament: "És la sensació que t'estàs ofegant... Per a mi, Feli va marcar aquest any una xifra que serà molt complicat superar", reconeixia, alhora que admetia que en els entrenaments no havia aconseguit els resultats esperats. El seu coach intentava alleujar la tensió assegurant que "no és Aquaman", intentant restar pressió al concursant.

Finalment, Gotzon Mantuliz va aconseguir aguantar 3 minuts i 19 segons sota l'aigua, una marca considerable, però que no va assolir el seu objectiu personal. La intensitat de l'esforç va ser tal que el seu entrenador va haver d'advertir-li: "Cal sortir", ja que l'influencer intentava aguantar una mica més, cosa que podria haver resultat perillosa. "Podia quedar-se", comentava Juandi, ressaltant l'exigència del repte de 'El Desafío'.

| Atresmedia

La seva reacció després de sortir a la superfície no deixava lloc a dubtes, ja que es va mostrar molt decebut: "Estic fotut perquè volia arribar a 4". "He començat malament perquè notava les pulsacions que semblava un bombo. Estava incòmode i no podia més", explicava Gotzon Mantuliz. Malgrat la seva decepció, el seu temps li va permetre col·locar-se en la segona posició del rànquing de l'apnea en aquesta temporada de 'El Desafío'.

D'aquesta manera, Juan del Val li va recordar que la seva marca seguia sent impressionant: "Ets tu per al bo i per al dolent. Tot i així, és un temps a tenir en compte". Pilar Rubio, per la seva banda, va reconèixer la dificultat de mantenir la concentració en un repte d'aquest calibre i el va animar a intentar-ho de nou: "És molt difícil. Se't quedarà una espineta... promet-me que ho tornaràs a intentar. No es pot quedar aquí".

Com és habitual, Santiago Segura va aportar el seu toc d'humor per alleujar la tensió del moment. "Hem vist que no ets indestructible, ets humà, i això ens fa estimar-te una mica més", deia el jurat de 'El Desafío'.