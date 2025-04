Atresmedia rescata la sèrie 'ACI' amb la seva quarta temporada, però amb canvi de canal.

Quatre anys després de l'estrena de la seva primera temporada, 'ACI' torna a Atresmedia, amb canvi de canal. Gairebé dos anys després de l'emissió de la tercera tanda de capítols, el grup audiovisual ha decidit estrenar la quarta. No obstant això, no serà a Antena 3, ja que 'ACI' serà una de les grans apostes d'Atreseries per aquesta primavera.

Després de causar estralls en la vida dels seus éssers estimats, Morgane s'enfronta a una reacció violenta en els nous capítols de 'ACI'. Haurà decidit el karma donar-li una alegria? Per començar, descobreix que està embarassada, però no sap qui és el pare. Serà Timothy, David o Karadec? Ella recorda haver-se ficat al llit amb Karadec, però ho recorda ell?

És difícil trencar el gel amb la seva parella, que està enfadat amb ella per haver trencat la seva confiança mentre ell li havia estat fidel. Com li dirà Morgane a Karadec que pot estar embarassada d'ell? I si no és d'ell? Torna una llarga investigació que condimentarà un embaràs amb grans emocionants girs.

D'aquesta manera, Antena 3 va estrenar la primera temporada de 'ACI' a l'octubre de 2021, mediant un 13,6% de share i més de 1,5M d'espectadors en les seves vuit entregues. Només uns mesos després, al juny de 2022, la sèrie va tornar amb la seva segona tanda, perdent adeptes en baixar a un just, però correcte, 10,8% de quota i 1,1M de seguidors. No obstant això, la caiguda va seguir amb la tercera temporada, emesa a l'estiu de 2023, mediant un escàs 8,9% i 733.000 fidels.

| Atresmedia

Les estrenes d'Atreseries per aquesta primavera

Cal destacar que Atreseries anuncia més sèries per aquesta primavera, com 'Crimen en el tròpic', que tornarà amb episodis d'estrena. Les investigadores Gaelle i Melissa, malgrat les seves diferències, hauran d'unir forces per resoldre casos complexos i lluitar contra el crim a la paradisíaca illa de Martinica.

També 'Mismatch', amb Vanessa, una policia que no tem trencar les regles, que s'enfronta a assassins mentre Justine, una jutgessa processal, s'assegura que els culpables siguin condemnats. Així com 'Padre Brown', un sacerdot que recorre al seu profund coneixement de la naturalesa humana per resoldre els crims més enigmàtics, atroços i inexplicables.

D'altra banda, Atreseries també porta l'aclamada sèrie policíaca 'El mentalista', on Patrick Jane, amb la seva extraordinària capacitat d'observació, col·labora amb l'Oficina d'Investigació de Califòrnia per resoldre els casos més complexos. I, per últim, no podia faltar 'Crimen en el paraíso', que també torna amb capítols d'estrena.