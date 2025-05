Preocupació per Ferit després d'una perillosa amenaça a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 18 de maig, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, Halis va culpar el seu nét i la Seyran de la mort d'en Fuat. No va permetre de cap manera que continuessin amb la seva relació. Kazim va portar la Seyran a la mansió dels Korhan perquè en Tarik es pogués casar amb ella.

Tarik va amenaçar l'Orhan i li va advertir que acabaria amb en Ferit si continuava veient la Seyran. Va assegurar que la seva família no era normal i que ell s'obsessionava amb la gent perquè estava boig. Ferit i Seyran van planejar escapar per sempre, però l'Orhan va frenar la Seyran i li va suplicar que pensés en les conseqüències de la seva fugida, ja que temia perdre el seu altre fill si marxaven.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril, 'Una nueva vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escuet 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', la Seyran torna a Antep acompanyada de la seva tia. Està completament destrossada, però prefereix allunyar-se d'en Ferit per tal de protegir-lo. En Ferit està desesperat i busca la Seyran per tot arreu, fins i tot arriba a la mansió dels Ihsanli buscant-la com un boig.

Halis ordena que tanquin el seu nét, ja que és l'única manera de controlar-lo i l'Abidin està molt decebut amb en Ferit per haver-li amagat que la Suna s'havia casat. Tot i així, li entrega les claus del cotxe i li confessa que la Seyran és a Antep. En Ferit i la Seyran es troben i planegen fugir junts, però en Tarik arriba just quan estan a punt d'escapar: està disposat a acabar amb la vida d'en Ferit per sempre.