Gir de 180º en la vida de Ferit després d'una decisió dolorosa a 'Una nova vida'

En l'últim episodi de 'Una nueva vida', Seyran ha tornat a desafiar les expectatives de la seva família i, una vegada més, ha pres una decisió que canviarà el seu destí. Després de ser obligada a tornar a Antep, separant-se de Ferit per sempre, la jove va decidir escapar-se per veure'l una última vegada. Encara que sabia que el seu destí estava marcat, no va poder resistir la temptació d'acomiadar-se.

En trobar-se a 'Una nueva vida', Ferit, amb el cor trencat, li va confessar el que sentia: "Tinc un mal pressentiment. No seré injust amb tu. Marxem d'aquí!". El seu amor per ella era tan profund que li va proposar escapar junts, suggerint-li que un taxi passaria a buscar-la a trenc d'alba per portar-la a l'aeroport: "Si estàs aquí, estic bé. Si no estàs amb mi, res està bé".

No obstant això, Seyran, cansada que altres decidissin per ella, va acceptar la seva proposta a 'Una nueva vida'. Per fi, va prendre el control de la seva vida, encara que sabia que el futur podria ser incert. Junts, van pensar que podria haver-hi una oportunitat per començar de nou, però la vida els tenia preparada una altra sorpresa.

D'aquesta manera, Ferit va arribar a l'aeroport amb l'esperança de començar una nova vida al costat de Seyran. No obstant això, el destí els va jugar una cruel jugada. Enmig de la terminal, mentre esperava la seva arribada, va rebre una carta desgarradora de Seyran, posant fi a la seva història.

"Et juro que mai diré 't'estimo' a ningú més que a tu. Només he estat teva en aquesta vida i només seré teva la resta d'ella. T'estimaré sempre. Si de veritat m'estimes, per mi, per la teva família, no deixis que pateixi ningú més per culpa nostra. Recorda que t'estimaré fins al dia de la meva mort", deia la carta.

Amb el cor fet miques, Ferit es va quedar sense paraules, completament destrossat a 'Una nueva vida'. Mentre ell l'esperava amb ànsia, Seyran ja viatjava rumb a Antep, acompanyada de la seva tia. La difícil decisió de separar-se de Ferit va ser influenciada per la conversa amb Orhan, qui li va advertir que Tarik estava fora de control i que la seva obsessió podria posar en perill la vida de Ferit. En paraules d'Orhan, la seva partida era un acte d'amor, encara que li costés més del que podia suportar.