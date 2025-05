atresplayer posa data d'estrena a 'A muerte', l'aclamada sèrie de Dani de la Orden

Després del seu pas per Apple TV, atresplayer estrena el pròxim 15 de juny 'A muerte'. Emoció i humor s'uneixen en aquesta comèdia romàntica creada per Dani de la Orden, Natalia Durán i Oriol Capel, i dirigida per Dani de la Orden i Oriol Pérez. Una sèrie que pretén convertir-se en tota una celebració de la vida i dels petits moments quotidians.

Verónica Echegui i Joan Amargós són els protagonistes de 'A muerte'. Aquesta nova ficció de atresplayer, que compta amb set episodis de 30 minuts de durada, s'ha gravat en diferents localitzacions de Barcelona.

Amb una clara vocació feel good, aquesta nova aposta de la plataforma d'Atresmedia pretén reflexionar sobre la generació dels trenta anys. No obstant això, no renuncia a tractar temes universals com la transició a la vida adulta, la mort, la maternitat o les parelles de llarg recorregut i les seves crisis.

| Atresmedia

'A muerte' és una producció d'Atresmedia en col·laboració amb Sábado Películas, DeAPlaneta i Playtime Movies. Montse García, Elena Bort i Ana Eiras són les productores executives d'aquesta ficció produïda per Toni Carrizosa, Alberto Aranda, Yolanda del Val i Ignacio Segura, mentre que la coproducció executiva corre a càrrec de Lucía-Alonso-Allende.

'A muerte' és una sèrie de Dani de la Orden, creada per Natalia Durán, Oriol Capel i Dani de la Orden. Daniel del Casar és l'analista de guió de la ficció en la qual Natalia Durán i Oriol Capel són guionistes. Oriol Pérez, és el segon director i responsable del muntatge, María Codina és la directora de Fotografia i Núria Guardia, directora d'Art. Patricia Sagués és directora de Producció i Néstor Reina responsable del disseny de vestuari.

Així és la trama de 'A muerte'

Raúl és un tipus tranquil i conservador. Té una nòvia i una feina que li agrada, peròla seva vida s'ensorra quan li diagnostiquen un càncer al cor i la seva parella, aliena a això, trenca amb ell. Marta és una publicista al·lèrgica al compromís, feliç de no haver de donar explicacions a ningú, fins que un dia descobreix que està embarassada.

Ironies del destí, Raúl i Marta coincideixen en el funeral d'un company de l'institut i reprenen la seva amistat posant a prova les seves creences. Primer que ella es pot enamorar tot i ser una descreguda i que ell pot conèixer la dona de la seva vida... quan la seva vida pot ser més aviat curta.