Preocupació per Evren després d'un incident que dona un gir de 180º a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dimarts 6 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Cem i Umay van sortir a fer un passeig i van descobrir que Parla els estava seguint. Les dues germanes van acabar discutint i la tensió entre elles va tornar a augmentar. Efsun va organitzar el casament sencer i no va deixar ningú opinar, ni als propis promesos.

Bahar va regalar unes arracades a Seren, però va sentir que la seva mare les anava a llençar, així que va voler endur-se-les d'amagat. En entrar a la casa, Bahar es va creuar amb Efsun i aquesta última va acabar caient per les escales. Els metges van haver d'operar-la perquè tenia una fractura a la cama, però no recordava haver-se xocat amb ningú, ja que la llum estava apagada. Bahar va animar Rengin a reprendre la seva feina com a doctora, malgrat les seves diferències.

'Renacer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Rengin reprèn la seva feina a l'hospital i Timur s'enfada per no haver-li preguntat. Evren comença a tremolar durant una operació i se li queda el braç paralitzat, fins que aconsegueix recuperar la mobilitat.

Una treballadora d'Efsun assegura que algú va estar remenant entre les seves coses. Efsun es queda estranyada en pensar que no va caure, que algú la va empènyer. Comença a fer memòria i recorda que hi havia algú a la casa, així que truquen a un familiar que és detectiu perquè investigui qui la va poder haver empès.