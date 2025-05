Un accident que afecta Bahar dona un gir inesperat a la trama de 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 5 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar va haver d'ensenyar a uns agents les condicions en què vivia Umay. Posteriorment, van haver d'examinar la casa de Timur després d'haver rebut la sol·licitud de custòdia per part seva. Evren li va ensenyar al seu germà Cem el vaixell on vivia i tots dos van parlar sobre la seva vida.

Bahar tenia por de començar una relació amb Evren, però finalment va decidir arriscar-se, ja que tots dos estaven enamorats. A més, Bahar va rebre una gran notícia: ja no havia de pagar res de la hipoteca de la casa. El deute es va transferir a Nevra, qui va quedar impactada en descobrir la xifra de diners que devia a Rengin.

| Atresmedia

'Renacer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' de dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Cem i Umay surten a fer un passeig i descobreixen que Parla els està seguint. Les dues germanes acaben discutint i la tensió entre elles torna a augmentar. Efsun està organitzant tot el casament i no deixa ningú opinar, ni als propis promesos.

Bahar regala unes arracades a Seren, però escolta que la seva mare les vol llençar, així que vol endur-se-les d'amagat. En entrar a la casa, Bahar es creua amb Efsun i aquesta última acaba caient per les escales. Els metges han d'operar-la perquè té una fractura a la cama, però no recorda haver-se xocat amb ningú, ja que la llum estava apagada. Bahar anima Rengin a reprendre la seva feina com a doctora, malgrat les seves diferències.