La preocupació d'Ana Fernández després de l'últim descobriment a 'Sueños de Libertad'

Damià i Digna, personatge d'Ana Fernández, estan preocupats per la situació amb la seva neta. Aquest dimecres 12 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', va ser concedida la nul·litat matrimonial de Begoña, que va celebrar amb Andrés que, oficialment, ja no seguia estant casada amb Jesús. Tanmateix, aquest, furiós després de rebre la nul·litat matrimonial, va planejar fer-la fora de casa. María va pretendre posar Damià de la seva banda, mentre Luis va perdre els papers amb Jesús per la pressió del xantatge del seu cosí.

Claudia es va disculpar amb Gema pel seu tracte en els primers dies de treball a la botiga. El doctor Herrera i Irene van tenir un tens enfrontament. Luz havia de donar una notícia a María, relacionada amb el seu avortament, mentre Digna va amenaçar Jesús amb desvelar que Julia realment no era la seva filla.

En audiències, aquest mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Julia vol saber si Jesús és realment el seu pare i, aquest, conscient de la situació, intenta acostar-se. Digna i Damià estan preocupats per la situació amb la seva neta i, el personatge d'Ana Fernández, a més, suma la gran preocupació per l'alcoholisme del seu fill. Joaquín sembla tenir alguna cosa important a explicar, i necessita el suport de la seva família i de el senyor Pedro.

L'angoixa envaeix Luis quan comença a percebre que ha perdut l'olfacte. Malgrat els intents d'Andrés per consolar-la, María aboca sobre Manuela la seva frustració per la seva esterilitat. El doctor Herrera té dificultats per atendre un pacient amb cremades mentre Górriz critica les mesures de seguretat de la fàbrica i el senyor Pedro n'és testimoni.