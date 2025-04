La gran oportunitat d'Evren que dona un gir de 180° al seu paper a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 21 d'abril, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer',després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar es va alegrar en saber que Evren s'havia despertat, però ja no confia en ell després d'assabentar-se que va estar amb Sureya. Aquesta va confessar a Bahar que la va acomiadar injustament perquè va barrejar els seus sentiments amb la feina. Bahar va gravar la conversa entre ambdues i la va posar en coneixement dels superiors perquè tractin el tema en una junta.

La mare de Seren va parlar amb la seva filla i Aziz, cosa que va provocar que la parella prengués la decisió més complicada de les seves vides. Surt a la llum que el noi a qui va protegir Evren de la bala era Cem, el seu germà, però mai havien tingut relació.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' de dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar anuncia que el banc ha anul·lat la venda de la mansió, però Timur la interromp per informar que demanarà la custòdia d'Umay. La filla d'ambdós només volia viure una temporada amb el seu pare per molestar Rengin, però no volia marxar de manera definitiva. Timur sol·licita la custòdia, mentre que Bahar també busca una advocada perquè no li prenguin la seva filla.

La mare de Seren avisa Bahar que la seva filla finalment ha decidit avortar. Per sort, Seren no va ser capaç i continua endavant amb el seu embaràs, encara que no tingui el suport de la seva pròpia mare.

Bahar recupera la seva feina a l'hospital i tots els residents la reben amb molt d'afecte. Sureya es preocupa per Evren i vol acomiadar-se d'ell, però aquest continua molt enfadat i es mostra distant. Finalment, Sureya abandona el seu lloc com a metge en cap i el càrrec serà ocupat per Timur o Evren.