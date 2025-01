Telecinco confia en Ana Rosa Quintana per aixecar les audiències de 'De Viernes'

Abans del seu gran retorn al matí amb 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora estrella de Telecinco farà una parada a la franja de prime time. Ana Rosa Quintana serà la gran convidada de 'De Viernes' aquest mateix 31 de gener, per parlar d'aquesta nova etapa televisiva. Ho farà tan sols tres dies abans de tornar al seu programa, amb el qual va liderar la franja matinal durant 18 anys.

Recordem que, després del fracàs de 'TardeAR' a la tarda, que es mou al voltant del 9% de quota de pantalla, Telecinco ha decidit fer un canvi en la seva graella diària. Ana Rosa Quintana tornarà al matí el pròxim dilluns, mentre que Frank Blanco i Verónica Dulanto seguiran al capdavant de 'TardeAR'. No obstant això, també seguiran a la franja matinal 'La Mirada Crítica' d'Ana Terradillos i 'Vamos a ver' de Joaquín Prat, ambdues amb edicions reduïdes.

D'aquesta manera, Ana Rosa Quintana s'asseurà per primera vegada a 'De Viernes' juntament amb Santi Acosta i Beatriz Archidona aquest 31 de gener a les 22h. Serà la primera gran convidada de la nit per parlar d'aquesta nova etapa televisiva a Telecinco. També repassarà part de la seva trajectòria i s'enfrontarà a les preguntes dels col·laboradors.

| Mediaset

Cal destacar que, de moment, serà l'última vegada que coincideixin Ana Rosa Quintana i Beatriz Archidonaen un plató després de gairebé un any i mig a 'TardeAR'. Mediaset ha decidit que la periodista abandoni l'espai vespertí en aquesta nova etapa i se centri en el seu paper com a presentadora de 'De Viernes'. De fet, Beatriz Archidona va debutar com a presentadora a Telecinco com a substituta d'Ana Rosa Quintana durant unes vacances a l'agost a 'El Programa del verano'.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' va ser la segona opció de la nit, tot i que va pujar unes dècimes fins a un 11,3% i 912.000 amb l'entrevista a Fabiola Martínez. L'espai de prime time de Santi Acosta i Beatriz Archidona va congregar 3.723.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió.