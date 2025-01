Així ha estat el comiat d'Ana Rosa Quintana de 'TardeAR' després del seu fracàs a la tarda

El 18 de setembre de 2023, Ana Rosa Quintana assumia un nou repte professional al capdavant de 'TardeAR'. Es tracta del programa amb el qual Telecinco buscava renovar la seva franja vespertina després del final de 'Sálvame' després de catorze anys de lideratge. Tanmateix, després de mesos d'emissions amb dades d'audiència insuficients, Ana Rosa Quintana ha decidit acomiadar-se de les tardes i tornar als matins.

Telecinco va anunciar que Ana Rosa Quintana tornarà a presentar 'El programa de Ana Rosa', mític espai amb el qual va aconseguir gran èxit en el passat, sent líder durant 18 temporades. El seu retorn està fixat per al pròxim dilluns 3 de febrer, quan tornarà a ocupar el seu lloc en la franja matinal. Per la seva banda, 'TardeAR' continuarà en la graella de Mediaset amb Verónica Dulanto i Frank Blanco com a presentadors, després d'assumir a l'estiu i a Nadal la presentació de 'Fiesta' com a parella.

D'aquesta manera, de forma inesperada, aquest dimecres 29 de gener, Ana Rosa Quintana es va acomiadar dels espectadors de 'TardeAR' en els últims moments de l'emissió. "Jo no vinc demà ni passat, ens anem a preparar el nou programa", va anunciar la periodista, el comiat de la qual s'esperava un dia més tard.

"Bé, portem poquet preparant, que ha estat tot molt ràpid, en una setmana s'ha organitzat tot aquest embolic. Així que us desitjo molta sort. Sou fantàstics tots", va expressar la periodista.

Abans d'acomiadar-se definitivament, Ana Rosa Quintana també va tenir paraules d'agraïment per a l'equip que l'ha acompanyat en aquesta etapa. "Deixo aquí un equip meravellós de gent plena de talent i de bones persones i jo els espero també humilment dilluns a les 9 del matí. Així que els necessito més que mai. 'El programa Ana Rosa' torna dilluns a les 9", va concloure.

| Mediaset

Amb la nova distribució d'espais, 'La mirada crítica' amb Ana Terradillos s'emetrà de 8:00h a 9:00h amb un equip més reduït i sota la direcció d'una nova responsable. A continuació, de 9:00h a 12:15h, arribarà 'El programa de Ana Rosa'. Finalment, de 12:15h a 15:00h, Joaquín Prat i Patricia Pardo estaran al capdavant de 'Vamos a ver', que mantindrà l'estructura amb la seva secció de successos, actualitat i el club social.