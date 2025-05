La confessió d'Arturo Querejeta que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Herrera, personatge d'Arturo Querejeta, fa a Irene una important confessió. Aquest divendres 2 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va aconseguir que el senyor Pedro contractés Ruiz, el detectiu. Andrés i Tasio van ensenyar la fàbrica i van posar al dia Ruiz, que a la seva arribada, va buscar afinitat amb Fina i amb Claudia, però a Marta no li va fer bona espina. La De La Reina va exigir respostes al seu germà sobre qui era el nou especialista en seguretat laboral.

Gema i Joaquín estaven molt il·lusionats amb l'adopció i no van poder evitar fer plans per al seu futur fill. Luis va fer una gran oferta a Damián a canvi que no carregués contra Luz, mentre Luis i Digna li donaven voltes a la situació. María es va vanagloriar que Begoña li demanés disculpes i Andrés va explotar contra ella.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Gema exposa a Joaquín les seves sospites sobre don Agustín: han de pensar en vies alternatives per adoptar. Marta, després d'assabentar-se de qui és realment el nou especialista en seguretat laboral, busca desfogar-se amb Pelayo, però la seva reacció no és l'esperada... Pelayo, preocupat pel que va fer Ruiz amb Marta i Fina, vol que Damián li asseguri que el detectiu no suposarà una amenaça per a ell.

Andrés, per la seva banda, es disculpa amb Marta per permetre que el seu pare hagi contractat Ruiz. Herrera, personatge d'Arturo Querejeta, fa a Irene una important confessió. María s'assabenta que Luz va evitar que la denunciessin pel que va passar a la casa bressol, i vol agrair-li-ho. Damián es lamenta amb Manuela: cada cop es veu més sol.