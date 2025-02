Salva Reina revela a 'La Revuelta' el seu problema de salut després dels Goya

La nit de dilluns per a La 1 va continuar sent de premi. Després d'un cap de setmana ple d'emoció amb la celebració dels premis Goya, un dels premiats va visitar 'La Revuelta'. Es tracta de Salva Reina que va ser guardonat com a millor actor de repartiment per 'El 47'.

Quan David Broncano va pronunciar el seu nom, el teatre es va venir avall de tanta emoció. Però, lluny de sortir triomfant amb l'estatueta, va aparèixer d'una insòlita forma. L'actor va entrar al plató recolzant-se en una crossa gairebé sense poder caminar, cosa que va estranyar l'espectador després de veure'l un dia abans ple de joia recollint el premi.

"Què va passar? Ha estat a la festa?", li va preguntar el presentador només veure'l entrar amb una crossa al braç i amb un regal embolicat que semblava un Goya. "Una mica sí", va reconèixer entre rialles l'intèrpret abans d'explicar què li succeïa realment.

| RTVE

"Ha estat una ruptura de lligament celebratòria", va bromejar David Broncano mentre l'actor intentava sincerar-se. "Venia tocat i em vaig tocar més", va explicar Salva Reina. Detallant que un bon dia es va aixecar amb dolor de peu, va anar al metge i li van dir que tenia el menisc tocat. Tot i així, no va voler anar als Goya amb crosses i va resistir per acudir a la gran nit del cinema.

"Vaig anar al metge i li vaig dir si us plau no vull anar a la gala com Fraga i em va infiltrar...", va revelar l'actor. Assegurant que va anar a la gala anestesiat per poder aguantar el que li esperava a la ciutat de Granada. "No em feia mal eh? Doncs pel matí sí", va confessar entre rialles.

"Molta gent va infiltrada als Goya", va replicar David Broncano amb bastanta ironia. "Jo mateix", va afegir el guardonat. "No s'ho esperava ningú, eh. Ni jo. Al quart que m'ho va dir... els vaig comentar ei tan malament no ho he fet'", va comentar entre rialles sobre el guardó que va rebre pel seu treball a 'El 47'. "Algú s'ho esperaria, no?", va dir el conductor de 'La Revuelta' amb to jocós. Al que l'humorista va demanar que "afluixessin amb la broma".

En l'entrevista van aprofitar per tornar a veure el meravellós moment. I és que l'actor va experimentar una autèntica muntanya russa d'emocions com bé es va poder veure en el seu discurs. "No volia pujar a l'escenari. Volia córrer. Em vaig emocionar molt. Perquè em va reconduir Antonio Banderas, si no...", va comentar entre rialles, abans que David Broncano recordés el moment en què, nerviós, va pujar a l'escenari per acceptar el seu guardó. "Quina vergonya més gran", va dir amb cansament l'invitat d'aquest dilluns.