Paula Echevarría frena a Pablo Motos després de dir una dada falsa sobre David Bustamante

La setmana per a 'El Hormiguero' va començar amb la visita de Paula Echevarría. Feia molt que l'actriu no visitava el plató sense comptar amb la videotrucada en pandèmia, i ho va fer per presentar la seva nova col·lecció amb una coneguda marca de roba.

"Us he trobat a faltar jo també" va pronunciar només començar l'entrevista. Des de la seva última visita, han succeït molts canvis en la seva vida en els últims anys: "He tingut un altre fill, no tenia tatuatges, i ara en tinc 8 molt petitons".

Després de parlar del seu passat com a dependenta, la seva organització amb tres agendes i donar una classe de ballet en directe, Pablo Motos li va preguntar sobre el seu embaràs amb Miguel Torres. Aquí va ser on li va llançar una inesperada pregunta sobre el seu part.

| Atresmedia

"És veritat que David Bustamante et va trucar quan estaves parint?", va preguntar el presentador a la convidada amb cara de desconcert. "¿Per què? Qui ha dit això? Què?", va replicar la protagonista molt sorpresa. A la qual cosa Pablo Motos va al·legar que aquestes dades les havia llegit en la documentació de l'entrevista.

Paula Echevarría ha parat els peus al de Requena al·legant que aquesta informació no és certa i que en cap moment recorda que passés això: "No recordo aquest moment, crec que no. És una dada falsa".

També ha reconegut que manté un contacte molt estret amb el cantant David Bustamante, ja que tenen una filla en comú: "M'haurà trucat abans o després, perquè parlem moltíssim, perquè tenim una filla en comú. Parlem fins a 20 vegades al dia, però, en aquell moment, no ho recordo".

Amb aquestes declaracions, va aclarir Paula Echevarría aquesta informació davant la imprevista pregunta de Pablo Motos. El conductor de les formigues es va disculpar de la següent manera "Ho tinc malament, ho tinc malament".

La visita de la model a 'El Hormiguero' de Pablo Motos va fer que el programa fos líder en la seva franja des d'Antena 3 al marcar un 14,4% i 1.955.000. Així, va aconseguir deixar en segona posició a 'La Revuelta' de David Broncano a La 1 amb un 13,4% i 1.802.000. En franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:09h, 'El Hormiguero' (14,4% i 1.955.000) guanya a 'La Revuelta' (13,8% i 1.864.000).