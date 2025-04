Novetats de la tercera temporada de 'Desmuntant Andalusia', que torna a Canal Sur

Canal Sur estrena aquest dilluns 21 d'abril, a les 22:45h, la tercera temporada de 'Desmontando Andalucía', en la qual Juanlu González s'embarca en un fascinant recorregut per les províncies andaluses. Al llarg de vuit nous episodis, el programa visitarà més d'un centenar de localitzacions. Oferirà una mirada profunda i visualment impactant de la història i els secrets de la nostra terra il·lustrats amb més de 200 integracions 3D.

El primer episodi, titulat "Mites i llegendes", porta les històries més populars i llegendàries de la tradició d'Andalusia. 'Desmontando Andalucía' viatjarà fins a l'Antiguitat, per comprovar com el semideu grec Hèrcules col·locava les seves mítiques columnes per separar ambdós costats de l'Estret de Gibraltar. El programa de Canal Sur descobrirà, a més, quina relació guarda aquesta gesta amb la fundació de la ciutat de Sevilla.

Serà també a la capital hispalense on els espectadors coneixeran l'origen d'una de les nostres joies artístiques i religioses més venerades: les verges fernandines. Revelarà per què es denominen així i quin és el secret millor guardat que ha estat transmès d'una generació a una altra. I a la gaditana Sancti Petri, els temples sagrats que, al voltant del segle III aC, en plena època fenícia, es van dedicar als déus Melkart i Astarté.

| Canal Sur

'Desmontando Andalucía' aprofundirà en les històries que amaguen un dels espais més carregats de misteri de la nostra terra: l'Alhambra de Granada. Els seus patis, jardins i estances han estat testimonis de més de sis segles d'història plens de traïcions, matances, enamoraments i tràgics successos. Tots ells seran narrats a l'estil del programa de Canal Sur amb Juanlo González.

L'espai analitzarà algunes de les grans figures de la història, com a Alfons X, 'El Savi', al qual apodaven 'el rei mag'. A més, indagarà també buscant si Cristòfor Colom va ser realment el primer a arribar a Amèrica. Un capítol carregat de llegendes, misteris, éssers mitològics i molta història.

Recordem que, amb un enfocament didàctic i entretingut, 'Desmontando Andalucía' compta amb el suport de més de 60 experts de diverses disciplines. Historiadors, arqueòlegs i documentalistes han aportat el seu valuós coneixement per desentranyar els misteris de la comunitat.