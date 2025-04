Preocupació per la salut de Nacho Vidal després de ser operat d'urgència i hospitalitzat

La inesperada hospitalització d'Ignacio Jordà, més conegut com a Nacho Vidal, ha causat molta preocupació entre els seus seguidors. L'exactor porno va haver de ser operat d'urgència a Barcelona, on roman ingressat a l'espera de millora. Enmig d'aquest procés, l'exconcursant de 'Supervivientes' ha compartit un vídeo per aclarir què li passa i l'última actualització sobre la seva salut.

"Família, amics: aquest vídeo el faig perquè no em pregunteu més" començava l'exactor de cinema per a adults. "Us ho agraeixo a tots però l'únic que vull és estar estirat, no pensar en això i deixar que passi el més aviat possible", demanava Nacho Vidal des de l'hospital. A més, l'home mostrava un enorme embenat al voltant del polze de la seva mà esquerra, cosa que feia alçar totes les alarmes.

"La infecció va entrar en sang"

A continuació, el finalista de 'Supervivientes 2015', no dubtava a relatar el motiu que l'havia portat a l'hospital. "Tot va començar amb el que semblava un unyero.Sembla ser que es va començar a infectar, vaig venir a l'hospital, m'ho van mirar i em van dir que no era res", narra Nacho. No obstant això, al cap de dos dies va haver de tornar a acudir a un centre de salut.

"Se'm va posar el dit que semblava que tenia vida pròpia", es confessava. Segons explica, només arribar a l'hospital van haver d'operar-lo immediatament. "Automàticament em van agafar, em van posar a quiròfan, em van adormir sencer i em van operar", explica.

El problema va arribar quan "la infecció va entrar en sang". En aquest moment, l'equip mèdic va témer per la salut de l'actor, ja que la infecció podria haver-se passat a algun òrgan vital. "Estic en observació, estic medicat i estic en un hospital en el qual em cuiden molt bé: estic bé", ressaltava ell per no incrementar la preocupació a les xarxes.

Per ara, Nacho Vidal seguirà ingressat en observació. "No sé quant de temps hi estaré, estan en observació del líquid que em van treure per veure què és", explicava l'actor. No obstant això, l'afectat tornava a fer èmfasi en que no anava a "respondre més missatges".

Ràpidament, el post s'ha omplert de comentaris de suport cap a Nacho Vidal, desitjant-li una ràpida millora i molta força en aquest delicat moment.