Una antiga concursant de 'GH VIP' reapareix i revela el motiu de la seva desaparició

Encara que durant un temps es va convertir en un dels rostres més habituals de Telecinco, Techi Cabrera va acabar allunyant-se del focus mediàtic. Va ser el 2019, després del seu polèmic pas per 'GH VIP' el que va fer que, a poc a poc, anés desapareixent de la televisió. Ara, 6 anys després d'aquest reality, la concursant i ex-parella de Kiko Rivera explica els veritables motius que la van apartar de la vida pública.

L'exconcursant de 'Gran Hermano' ha tornat a xarxes socials després de gairebé dos anys sense donar senyals de vida. De fet, l'última vegada que vam poder veure una imatge de Techi va ser a agost de 2023, on va sorprendre els seus seguidors amb un notable augment de pes. Ara, la jove de 39 anys ha tornat a Instagram amb un comunicat donant explicacions de què li havia passat.

Techi Cabrera torna a Instagram

"Hola, què tal com esteu després de tant de temps?", començava el vídeo efusivament. "Ja he tornat a les andades de l'Instagram i del TikTok", anunciava. Aquesta petita presentació donava pas a una cosa molt més seriosa: el veritable motiu de la seva desaparició.

"Sé que he estat desapareguda aquests anys. He tingut molts problemes, sobretot amb el meu trastorn bipolar", desvelava l'exesposa d'Alberto Isla, amb qui es va casar el 2014 i es van divorciar 21 dies després. La que va ser concursant del 'GH VIP' de Miriam Saavedra ja havia parlat del seu trastorn en la seva etapa televisiva, assegurant que tenia un 65% de discapacitat. "No és que tingui canvis d'humor, és que tinc depressió, soc maníaca, escolto veus..." revelava llavors a Telecinco.

També s'ha referit al seu gran canvi físic el 2023, que va fer saltar les alarmes entre els seus seguidors. "Vaig agafar com 20 quilos però els vaig perdent", ha explicat ella.

Techi Cabrera també ha aprofitat per deixar la porta oberta al seu retorn a la televisió. "Ara als mitjans de comunicació no estic sortint però em truquen per anar-hi", confessa la jove. "Volen que els doni alguna entrevista però de moment no hi he anat", afegia. No obstant això, també vol aclarir que "això no significa que no torni", sinó que està esperant el moment adequat en la seva recuperació.