La nova col·laboradora que anuncia 'La Família de la Tele' per a la seva segona setmana

'La Familia de la Tele' suma una nova col·laboradora a les seves files, que fins al moment no estava anunciada. Després d'una primera setmana fluixa en audiències, el programa prepara canvis, com un nou fitxatge. Sorprèn, tenint en compte que la majoria dels col·laboradors anunciats per el moment no han aparegut a 'La Familia de la Tele'.

D'aquesta manera, a través de les seves xarxes socials, 'La Familia de la Tele' ha anunciat la incorporació com a col·laboradora d'Alba Carrillo. La model suma un nou projecte a La 1, ja que actualment col·labora a 'D Corazón' i també ho feia a 'Mañaneros' abans de la seva revolució i deixar fora el cor. De fet, també té pendent d'estrena 'Pase sin llamar', un nou format d'entrevistes per al prime time que presenta juntament amb Inés Hernand, amb la qual ara es retroba a 'La Familia de la Tele'.

Cal destacar que Alba Carrillo i l'equip de 'La Familia de la Tele' ja van coincidir en l'etapa a Telecinco. De fet, la col·laboradora va arribar a tenir una secció a 'Sálvame'. Tanmateix, la seva relació va estar plena d'alts i baixos, abans que ella abandonés Telecinco poc després del 'Deluxe' en què va destapar el seu afer amb el guàrdia civil Jorge Pérez.

| RTVE

Mentre que Alba Carrillo aterra a 'La Familia de la Tele', hi ha altres col·laboradors anunciats que segueixen esperant el seu moment per poder participar. Durant la primera setmana, no van aparèixer rostres com Bob Pop, Carlota Corredera o Martín Bianchi. Tampoc van formar part l'entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el jardiner Ignacio Guío, el veterinari Fernando Pérez o l'educadora canina Lucrecia Mangialavori. No obstant això, no seria d'estranyar que la seva periodicitat no fos setmanal.

Recordem que, el passat divendres 9 de maig, 'La Familia de la Tele' va tornar a baixar en audiències en els seus dos blocs d'emissió. En el primer, emès de 15:54h a 17:11h, va baixar tres dècimes respecte al dijous fins a un 7,7% i 674.000. Tanmateix, el resultat més preocupant és en el segon, que marca un pobre 5,9% i 411.000 seguidors.