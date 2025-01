Bárbara Rey diu el que molts pensen després de les paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada ha causat una intensa polèmica mediàtica per les seves recents declaracions a 'Festa' de Telecinco. Durant una entrevista per promocionar el seu llibre "Todo por un plan", la dissenyadora va utilitzar una expressió que va generar rebuig immediat. Unes desafortunades paraules racistes contra els gitanos que han despertat multitud de reaccions, com la de Bárbara Rey.

"Estic vivint com les gitanes, no tinc de res, ni llums, ni cuina, ni lavabo, ni sofà. Estic a casa meva vella, però completament desmantellada", van ser les controvertides paraules d'Ágatha Ruiz de la Prada a 'Festa'.

Aquestes paraules no van passar desapercebudes i van desencadenar una onada de crítiques, entre les quals va destacar la resposta de Bárbara Rey. A través d'un missatge a les xarxes socials, l'artista va mostrar la seva indignació: "Les meves amigues gitanes tenen cuina, lavabo, sofà i són molt netes. Si tu estàs vivint així, no estàs vivint com una gitana".

| Mediaset

"Estàs vivint com una que no es renta, que no es dutxa, que no cuina. És a dir, una mica guarrilla més aviat, no com una gitana", concloïa el seu missatge Bárbara Rey. Unes paraules que han estat molt aplaudides per tots els seus seguidors.

Les declaracions de Bárbara Rey es van sumar a les d'altres rostres com Lolita Flores i Pitingo, que també es van pronunciar en contra del comentari. "T'has passat 100 pobles. Prou de racisme", va escriure Lolita, al seu compte d'Instagram, exigint respecte cap a la comunitat gitana.

Davant la creixent polèmica, Ágatha Ruiz de la Prada va emetre un comunicat en el qual va expressar les seves disculpes, qualificant les seves desafortunades paraules com una "frase feta i absurda". La dissenyadora va assegurar: "Res més lluny de la meva intenció que ofendre el poble gitano, pel qual sento admiració, respecte i afecte".

Així mateix, Emma García, en representació de 'Festa', també es va dirigir als espectadors a través de les seves xarxes socials per lamentar l'incident. "No ho hauríem deixat passar si ho haguéssim escoltat en aquell moment", va explicar, demanant disculpes en nom del programa, assegurant que en directe no ho va arribar a escoltar.