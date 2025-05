Gerro d'aigua freda per a Dani Tatay després de les últimes notícies a 'Sueños de Libertad'

Andrés, personatge de Dani Tatay, i Begoña intenten parlar amb María perquè abandoni el seu xantatge. Aquest dimarts 20 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', va ser la funció teatral de Julia i tots irradiaven orgull pel seu rendiment com a Ventafocs, però María pretenia aigualir-los la festa. Luz va atendre Teo i es va adonar de quin era realment el seu problema. el senyor Pedro es va desfogar amb Irene després de la seva discussió amb Digna per la compra de les accions de Julia.

Digna va proposar als seus fills que prenguessin la davantera en la compra de les accions a María. No obstant això, María va xantatjar Andrés: no vendria les accions a el senyor Pedro si Andrés deixava de veure Begoña. Carmen, per altra banda, temia que la situació de Francisca afectés les vendes.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Teo segueix amb una actitud difícil que porta Gema pel carrer de l'amargura. Manuela alerta Claudia sobre Raúl: és un fresc. Francisca cau malalta i algú l'ha de substituir per a les vendes a domicili, mentre Pelayo rep un avís sobre doña Clara: està ferida.

Joaquín i Luis fan una oferta a María per les accions de Julia. Gema s'obre amb Fina per parlar del rebuig que sent per part de Teo. Carmen i Claudia són víctimes d'un robatori mentre feien les vendes a domicili. Andrés, personatge de Dani Tatay, i Begoña intenten parlar amb María perquè abandoni el seu xantatge i atengui a raons.