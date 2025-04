La notícia d'Alba Brunet que podria afectar el seu futur a 'Sueños de Libertad'

La família de 'Sueños de Libertad' ha rebut una notícia que ha sorprès els seus seguidors. L'actriu Alba Brunet, qui interpreta un dels personatges principals de l'exitosa sèrie d'Antena 3, està esperant un nadó. La notícia va arribar de manera inesperada a través de les seves xarxes socials, on va compartir una fotografia amb la seva parella, el també actor Pep Ambròs, mostrant la seva panxeta en creixement.

"Entra un nou personatge a la nova temporada", va escriure Alba Brunet en una publicació, acompanyada d'una imatge que ràpidament va generar milers de reaccions entre els seus molts fans. Aquest anunci, a més de generar alegria, ha suscitat alguns dubtes sobre com l'embaràs de l'actriu podria influir en la seva participació a la sèrie 'Sueños de libertad'. Especialment atès que el seu personatge manté una relació amb Marta de la Reina, interpretada per Marta Belmonte.

Donat el context històric en què es desenvolupa 'Sueños de Libertad', ambientada als anys 60, sembla difícil integrar un embaràs en una narrativa d'aquella època. Això ha generat incertesa sobre com la producció abordarà aquest canvi.

No obstant això, Alba Brunet no interromprà la seva presència a 'Sueños de Libertad'. La sèrie es grava amb suficient antelació, cosa que permetrà ajustar el calendari de gravacions per evitar que el seu estat de gestació interfereixi amb el desenvolupament del guió. Això garantirà que els seguidors de la sèrie continuïn gaudint de Mafin, la història d'amor entre els personatges d'Alba i Marta que ha captivat tots els espectadors.

| Atresmedia

L'embaràs d'Alba Brunet recorda situacions similars que s'han viscut en altres produccions. Un exemple recent es va donar a 'La promesa', on María Castro, actriu que interpreta a Pía, també va estar embarassada durant les gravacions. En aquest cas, van utilitzar objectes voluminosos com gerros i cadires per dissimular la panxa i fins i tot va arribar a "morir" en la trama per després tornar en una impactant revelació.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.