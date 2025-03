Preocupació per Marta Belmonte després del que va passar a 'Sueños de Libertad'

Marta, personatge de Marta Belmonte, comparteix amb Fina que se sent culpable per la mort del seu germà. Aquest dimarts 25 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Digna, dissimulant la seva culpa, va decidir assistir al vetllatori de Jesús. El sergent Pontón podria haver trobat una pista sobre la mort de Jesús. Don Pedro i Irene van acudir a donar el condol a Damián, però no van ser rebuts com esperaven.

A més, la mort de Jesús fa que Damián afluixi una mica amb Tasio. Marta no podia suportar el vetllatori i va acudir a buscar consol en els braços de Fina. La policia va revelar a Begoña i Andrés quina creien que va ser la causa de la mort de Jesús.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Marta, personatge de Marta Belmonte, comparteix amb Fina que se sent culpable per la mort del seu germà. Begoña i Damián oculten els detalls de la mort de Jesús a Julia. Tot i així, els De La Reina es mostren escèptics davant la teoria del suïcidi de Jesús: no encaixa amb el seu caràcter.

Luz i Gema comparteixen la seva preocupació sobre la creixent tensió entre els germans Merino: han de fer alguna cosa. Luis i Joaquín no arriben a un acord sobre com afrontar la situació del balneari. D'aquesta manera, li mostren a Digna quina és l'única solució financera per mantenir a flotació perfumeries De la Reina.

En vista dels plans de Marta i Andrés per fer-la fora, María posa en pràctica la seva estratègia per prolongar la seva estada a la casa. Don Pedro, buscant no deixar caps per lligar, paga a Górriz perquè desaparegui. Fermín té un bon gest amb Irene: comencen a mirar-se d'una altra manera.