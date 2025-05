La decisió de Bahar que cau com un gerro d'aigua freda per a Evren a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 26 de maig, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren va aconseguir realitzar l'operació sense problemes gràcies a la medicació que li havien manat. Efsun va recapacitar i va creure que havia de tancar els seus problemes amb Bahar. Es va disculpar i va prometre canviar la seva actitud, però només amb això no va ser suficient després de tots els problemes que havia generat.

Rengin no es fiava de Timur i l'interrogava a totes hores perquè dubtava d'ell. Aziz va preparar una sorpresa molt especial per a Seren amb la intenció de fer les paus i continuar amb la seva relació, però la seva reacció el va deixar sense paraules. Umay i Cem van quedar d'amagat, van decidir agafar la moto d'Evren i la seva imprudència els va posar en greu perill.

| Atresmedia

'Renacer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Umay i Cem arriben a l'hospital perquè els examinin després del dur accident de moto que han tingut. Per sort, ambdós estan fora de perill, però tots els seus familiars estan molt enfadats i decebuts amb ells. Rengin creu que Timur i Efsun amaguen alguna cosa i que tenen una relació en secret.

Bahar s'enfada amb Evren per prendre més medicació de la que ha de perquè està posant en risc la seva salut, però no entra en raó. Efsun i Timur acorden no tornar a veure's sols perquè Rengin sospita que hi ha alguna cosa entre ells i no volen que hi hagi falses idees. Finalment, Evren recapacita i li dona la seva medicació a Bahar per no prendre més de la necessària.