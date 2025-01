'De Viernes' aconsegueix una convidada cinc anys després de la seva última entrevista

'De Viernes' torna a comptar amb uns convidats de luxe en la seva segona emissió de l'any aquest 10 de gener.Ángel Cristoo JR s'asseu a 'De Viernes' amb proves per desemmascarar la seva mare. A més, Jeimy Báez traçarà un demolidor retrat de Carlo Costanzia a través d'un scoop.

D'aquesta manera, Ángel Cristoo JR mostrarà noves proves per fer front a les acusacions que ha vessat la seva mare, Bárbara Rey, en les seves recents entrevistes a Telecinco. A més, també tindrà l'oportunitat de comentar tot el que ha succeït amb Ana Herminia en les últimes hores a la casa de 'GH DÚO'.

En el Scoop de la setmana, Jeimy Báez, oferirà un minuciós retrat de Carlo Costanzia i de la relació que ambdós van mantenir abans que el jove conegués Alejandra Rubio. Una entrevista gravada abans de la seva entrada a la casa de 'GH DÚO' que serà atentament escoltada en directe per Terelu Campos. La tertuliana estarà al plató juntament amb la resta de col·laboradors habituals.

D'altra banda, Adara Molinero s'asseurà a 'De Viernes' en la seva primera entrevista en un plató després de cinc anys.Parlarà de la seva vida sentimental, marcada per les ruptures, enganys i decepcions al voltant de les seves relacions amb Àlex Ghita, Rodri Fuertes i Hugo Sierra. També recordarà com va ser el seu pas per 'Gran Hermano'.

A més, 'De Viernes' abordarà l'última hora a 'GH DÚO' amb els seus col·laboradors habituals i Carmen Borrego, Ángel Cristoo JR, Rosa Benito, Isa Pantoja i María Jesús Ruiz. Parlaran de l'última expulsió, que ha estat de Vanessa, i de tot el que ha ocorregut a la casa.

Finalment, 'De Viernes' comptarà amb la model i presentadora Verónica Hidalgo, que està embarassada de nou mesos. Acudirà al plató per narrar com ha estat el duríssim procés per fer realitat el seu somni de ser mare.

La setmana passada, 'De Viernes' va caure per sota del doble dígit, però va recuperar el lideratge en audiències de la nit. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona va ser la primera opció de la nit a Telecinco amb un escuet 9,7% i 800.000 espectadors.