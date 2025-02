Joaquín Sánchez demana matrimoni per segona vegada a Susana Saborido a Las Vegas

Les vivències de la família Sánchez Saborido en el seu viatge per les Amèriques quedaran gravades en la seva memòria. 'El capità a Amèrica' de Antena 3 va tornar aquest dimecres amb força, i Joaquín continua complint els somnis de la seva família. Després de ensenyar a la seva filla a conduir, banyar-se nu o muntar en moto al més pur estil Ruta 66, ara era el torn de visitar Las Vegas. Com bé es diu a la ciutat 'el que passa a Las Vegas, es queda a Las Vegas' i així ha succeït.

Durant tota la seva estada a Las Vegas, Joaquín ha estat complint els somnis de les seves dues filles. Salma s'ha llançat per tirolina a través de Freemont Street i Daniela s'ha tatuat l'any de naixement de la seva àvia. Però encara quedava molt espectacle per davant! Tant és així que Susana Saborido no s'imaginava que anava a protagonitzar tal estampa.

La família al complet ha acudit a l'espectacle d'un dels mags més famosos del món: Mat Franco, però no s'imaginaven el que estava a punt de passar. Vestits de gala, ha acudit tota la família a l'esdeveniment i l'exfutbolista ha volgut tornar a demanar matrimoni a la seva dona. Gairebé dues dècades després del seu primer enllaç, al juliol de 2005.

| Atresmedia

Aquesta segona petició televisada havia de ser més especial i inigualable: "Estava molt nerviós abans de l'espectacle perquè Mat Franco és el mag més important dels Estats Units. I entre l'anglès que jo no el domino molt bé i el truc... A veure com sortirà això", ha confessat al recordar el moment.

Tanmateix, no va dubtar a complir amb el seu comès quan el mag els ha cridat per fer els primers jocs de la nit: "Una de les coses més emocionants d'actuar a Las Vegas és que mai saps qui estarà entre el públic. Moltes vegades rebem estrelles, celebritats, músics, humoristes o esportistes que venen a l'espectacle i avui no és l'excepció. El meu estimat amic a l'audiència ve des d'Espanya i és jugador de futbol. Un aplaudiment per a Joaquín Sánchez!", l'ha presentat el showman.

| Atresmedia

Així, la parella ha pujat a l'escenari i després d'uns trucs de màgia, el mag ha fet aparèixer un anell que ràpidament ha agafat l'esportista per agenollar-se: "No podia escollir un millor lloc, un lloc tan meravellós com aquest, que és pura màgia com el que ens ha representat durant tants anys. Volia que les nostres filles, avui presents, poguessin tenir un casament com jo crec que ens mereixem, així que allà vaig. Susana, amor meu, vols casar-te una altra vegada amb mi a Las Vegas?". Després d'uns segons de silenci viscuts amb molta tensió, Susana Saborido ha contestat: Yes!

L'auditori s'ha vingut avall de l'emoció i les seves filles, Daniela i Salma, han gravat aquest moment en els seus mòbils per a la posteritat. En el pròxim capítol podrem veure els preparatius d'aquest bonic enllaç que, 20 anys després, reforcen el seu amor casant-se a Las Vegas.