Gerro d'aigua freda per a Timur després de l'última decisió de Bahar a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 10 de març, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Nevra va descobrir que la seva parella estava casada i li havia mentit fins i tot amb el seu nom. Finalment, va confessar que va hipotecar la casa per entrar en el seu negoci i, juntament amb Timur, van anar a denunciar el que havia passat a la policia. Timur va trucar a Bahar perquè declarés a comissaria, ja que la casa és seva per una herència i havia de fer front al deute de 35 milions.

Bahar es va fer unes proves per comprovar com va el seu estat de salut i els resultats no van ser gens bons. Havia de fer-se un control el més aviat possible i controlar la situació. Finalment, Dora es va presentar com l'advocada de Timur i Evren es va quedar sorprès i molt enfadat.

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar.La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar demanda a Timur per adulteri i reincidència. No obstant això, ell i la seva advocada acusen Bahar de tenir també una relació amb Evren, ja que els van fer fotos d'amagat. Evren s'enfronta a Timur per les falses acusacions que va fer al tribunal.

Durant la discussió, acaba dient que Bahar es mor i que ells no tenen res, que només l'està recolzant. Evren assegura que el cos de Bahar està rebutjant el primer trasplantament i que necessita tornar a operar-se. Timur, aquesta vegada, accepta ser el seu donant, però Bahar ho rebutja.

Nevra es disculpa amb Rengin i s'excusa en què es va quedar impactada en descobrir que tenia una altra néta, demana conèixer Parla i ser una veritable àvia per a ella.