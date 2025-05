Ningú esperava les paraules de Lequio sobre Gabriella després de la seva infidelitat a Manuel.

La trama protagonitzada per Manuel González i Gabriella Hahlingag continua generant minuts de televisió a Telecinco. Fa uns dies, la jove es va asseure al plató de 'De Viernes' per enfrontar-se a Gloria, la germana del seu xicot, però també a Àlex Girona, el seu propi ex. Aquest dilluns, el debat s'ha traslladat al plató de 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

El primer que ha sorprès amb les seves paraules ha estat Alessandro Lequio: "Ensenyar els pits no són banyes, crec que és al revés, és un 'mira el que t'estàs perdent'. En qualsevol cas, no estem parlant d'un muntatge dissenyat per Jane Austen, estem parlant d'una relació en la qual només hi ha interessos i passions".

"Gabriella va desmuntar a Àlex, que no tenia arguments, i li recriminava que li digués ex, sent un ex, i no entenia com podia mantenir relació", va opinar, per la seva banda, Antonio Rossi. " Antonio, matisa, tres hores de videotrucada amb un ex tampoc és molt normal", es mostrava contrària Sandra Aladro davant els fets.

| Mediaset

Tanmateix, Antonio Rossi defensava que Gabriella mantingui relació amb Àlex Girona: "Comences parlant per una qüestió laboral i després acabes confiant en ell determinat tipus d'història. Mentre la parella estigui sana, vulgui parlar i ells estiguin bé, encara no entenc quin és el problema. Només per l'etiqueta, no tenia més arguments".

I és que, el centre del conflicte és que en aquesta polèmica videotrucada Gabriella va ensenyar els pits acabats d'operar a Àlex Girona. " A Manuel li pot semblar malament que li ensenyés les tetes. Cadascú a casa seva que faci el que li doni la gana i posi els codis que li doni la gana", sentenciava Alexia Rivas.

"Ella diu que sempre fa topless i que va així pel carrer", intentava defensar Antonio Rossi a la jove a 'Vamos a ver'. " Igual a Manuel no li sembla bé i no li agrada que li ensenyi a un altre les peres", concloïa el debat en directe Alexia Rivas.