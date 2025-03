Ana Luque diu el menys pensat a 'Fiesta' sobre la relació actual d'Olga Moreno

Ana Luque i Olga Moreno van ser grans amigues en el passat. La seva relació era tan propera que la primera va defensar la que fos dona d'Antonio David quan va participar a 'Supervivientes'. No obstant això, el que semblava una amistat sòlida va acabar en distanciament i retrets, ja que fins i tot Olga Moreno no va voler defensar Ana Luque en la següent edició de 'Supervivientes'.

Des d'aquest moment, la seva relació s'ha deteriorat fins al punt de no dirigir-se la paraula. Aquesta setmana, Olga Moreno va reaparèixer a 'De Viernes', concedint una entrevista en la qual va parlar sobre la seva relació actual amb Antonio David Flores. A més, l'entrevista també es va centrar en el moment personal que travessa, confessant que Agustín Etienne, que també és el seu representant, s'ha convertit en el seu principal suport

Arran d'aquestes declaracions, Ana Luque va compartir la seva opinió a 'Festa': "No la veig tan enamorada d'Agustín com ella vol fer-nos creure. Li anava a posar un missatge bonic després de veure la seva entrevista, però em va tractar tan malament aquell dia al bar que se'm van treure les ganes. Crec que ella en el fons em troba a faltar i més que jo a ella, perquè jo a ella li he aportat molt més del que ella a mi".

Sobre el tens episodi en un bar que va marcar el seu distanciament, Ana Luque també va donar explicacions a 'Festa': "Va ser arran d'una intervenció que jo vaig fer parlant sobre la seva família. Després de 'Supervivientes' es va trencar la nostra relació".

A més, va deixar clar que el seu tracte actual és inexistent: "Ara mateix la relació és nul·la, per què ens hem d'enganyar. No vivim a prop, però jo intento per tots els mitjans no coincidir amb ella. Fa temps que no la veig perquè no visc a la seva zona".

Ana Luque també va relatar el que va succeir en la seva última trobada amb Olga Moreno: "Vam tenir un rifirrafe l'última vegada que vam coincidir en un bar. Jo tinc amics en comú amb ella. Ella el que va fer va ser ni tan sols parlar-me i mirar-me amb molt de menyspreu".

No obstant això, malgrat la ruptura de la seva amistat, Ana Luque va admetre a 'Festa' que en el passat van compartir moments inoblidables. "En alguns aspectes de la meva vida sí que la trobo a faltar perquè nosaltres hem passat molt bons moments. La veig molt enfonsada i ella en el fons és bona persona", va concloure.