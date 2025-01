Dani Mateo ha de demanar disculpes per unes bromes desafortunades a 'Zapeando'

El debat sobre els límits de l'humor ha tornat a estar en la polèmica després que Dani Mateo es disculpés públicament per uns acudits realitzats a 'Zapeando' el passat divendres. Tot va sorgir arran d'unes bromes sobre els devastadors incendis que han arrasat Califòrnia, afectant greument la regió de Los Ángeles i causant una tragèdia humana i material.

A 'Zapeando' es va informar sobre els incendis que han deixat almenys 11 víctimes mortals, cremat 15.000 hectàrees i destruït centenars d'habitatges, incloses algunes de les celebritats de Hollywood. No obstant això, el to humorístic amb què es van abordar certs aspectes de la notícia no va ser ben rebut per tots els espectadors.

Un d'ells va expressar la seva indignació a través de "X", criticant tant el programa com el mateix Dani Mateo: "Quin programa de tan mal gust... rient-se de l'incendi i de les cases cremades a Hollywood o de les monges que canten per tirar endavant el convent. I poca gràcia. Dani Mateo també zero", va assenyalar l'usuari a la xarxa social.

| Atresmedia

Davant la crítica, Dani Mateo no va trigar a respondre i admetre que l'enfocament humorístic de 'Zapeando' podria haver estat desafortunat en aquesta ocasió. "Potser sí que hem estat una mica maldestres aquí. No ho preteníem. Volíem fer humor, que és el que intentem fer sempre i potser en aquesta part no tocava", va escriure Dani Mateo al seu compte de "X", en un missatge de disculpa dirigit a l'espectador i a tota l'audiència.

"Mea culpa. No deixis de veure'ns, que tenim bon fons", concloïa Dani Mateo les seves sinceres disculpes a través de les seves xarxes socials.

Recordem que, en audiències, el 2024, 'Zapeando' va aconseguir un correcte 5,6% de share i 512.000 seguidors a la tarda de laSexta. El programa de Dani Mateo va continuar destacant en target comercial, on va ser segona opció pujant al 9,2%. A més, 'Zapeando' va aconseguir cada tarda prop de 1,6 milions d'espectadors únics.