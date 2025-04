El creador de 'La Promesa' deixa la porta oberta al retorn d'una actriu important

Encara que Eva Martín s'ha acomiadat de 'La Promesa',el seu personatge, la Marquesa de Luján, encara podria tenir un as sota la màniga. Així ho ha deixat caure Josep Cister, creador i productor de l'exitosa sèrie de La 1, que no descarta el seu retorn. I és que en aquesta ficció res sembla estar tancat, sobretot quan parlem de personatges tan poderosos i perillosos com Cruz.

La marxa d'Eva Martín ha estat una de les més comentades en els últims episodis de 'La Promesa'. La seva marxa ha deixat una estela d'intriga i conflicte que encara ressona al Palau. De moment, Cruz es troba a la presó, a l'espera de judici, acusada d'haver assassinat la seva nora.

Recordem que la recent mort de Jana, interpretada per Ana Garcés, ha sacsejat completament els fonaments de 'La Promesa'. Aquesta sí que ha estat una sortida definitiva, planejada des de fa temps per l'equip creatiu. Manuel, el seu vidu, s'enfronta ara a un camí ple de culpa i sospites, convençut que la seva mare va ser la responsable de la mort.

No obstant això, el passat sempre troba la manera de colar-se per les escletxes del present, i pot ser que això estigui a punt de succeir de nou a Luján. En recents declaracions, el creador de 'La Promesa' ha insinuat que un personatge del passat podria tornar per desestabilitzar-ho tot.

"Passaran coses molt interessants, molt inesperades; coses que ningú ara mateix pot ni tan sols imaginar. Aquest nou joc que proposarem és una pujada per als espectadors", ha revelat Josep Cister, deixant clar que encara queda molt per descobrir a 'La Promesa'.

Més enllà d'això, Josep Cister també ha anunciat que hi haurà lloc per a moments de tendresa i alegria. La relació entre Curro i Àngela prendrà protagonisme, consolidant-se com la nova parella central. A més, l'entranyable història de Samuel i María Fernández seguirà aportant calidesa i somriures. Segons el creador, "una química brutal" uneix Daniel Schöder i Sara Molina, una connexió que traspassa la pantalla i s'ha guanyat l'afecte del públic de 'La Promesa'.