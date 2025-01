Preocupació per Cristina Tárrega després de patir un accident amb el forn a 'Bake Off'

Cristina Tárrega ha protagonitzat el primer accident a les cuines de 'Bake Off: Famosos al horno'. La presentadora i col·laboradora de televisió ha patit unes cremades a les mans en agafar sense protecció una safata acabada de sortir del forn. Una situació que ha protagonitzat un dels moments més comentats de la tercera entrega de 'Bake Off: Famosos al horno', emès aquest dilluns 20 de gener a La 1.

En aquest tercer episodi de 'Bake Off: Famosos al horno', els pastissers han fet escala a Turquia per replicar els deliciosos baklavas. Després, a la prova fantasia, han hagut de fornejar pastissos inspirats en els seus països favorits. Com que alguns viatges es gaudeixen més en companyia, en aquesta ocasió els concursants han hagut de treballar per parelles.

D'aquesta manera, l'accident ha succeït durant la prova dels baklavas. Cristina Tárrega treia la seva proposta del forn i ràpidament deixava caure el plat sobre el taulell amb cara de dolor. El rostre de la concursant de 'Bake Off: Famosos al horno' canviava completament, estant al límit de la llàgrima.

| RTVE

Just en aquell moment, Victor Sanvodal s'acostava a Cristina Tárrega amb humor: "T'ha sortit una lasanya...". No obstant això, la concursant reaccionava negativament en aquell moment de dolor: "Calla, Victor, si us plau". "Quan he agafat la safata he sentit que m'han clavat tres punyals", explicava Cristina Tárrega.

"S'ha cremat la pobra dona les mans", reaccionava també Nagore Robles. "Què ha passat, Cristina? S'ha cremat molt?", preguntaven els companys, com Isabel Gemio. "Nooo!", se sentia cridar a Cristina Tárrega mentre abandonava les cuines de 'Bake Off: Famosos al Horno'.

"Jo fent la gràcia que semblava una lasanya i és que s'ha deixat les mans. Mira la pell. La pell que habitava al seu interior és ara aquí", afegia Victor Sandoval, mentre el programa mostrava la zona de cuinat de Cristina Tárrega, amb diversos objectes cremats. "No té cura, t'ho dic jo. Monys, demà vindrà a cuinar amb monys. S'ha socarrimat les gemmes", concloïa l'incident a 'Bake Off: Famosos al horno'.