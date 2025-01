El moment incòmode de Sonsoles Ónega en directe amb un convidat del públic

'Y ahora Sonsoles' va viure aquesta setmana un instant inesperat durant la intervenció d'un dels seus primers convidats, José Doncell. El protagonista va assistir a l'espai amb l'emotiva intenció de retrobar-se amb el seu primer amor, Julia. José, vidu des de fa dos anys, va compartir com aquella jove va marcar la seva vida quan ell tenia 19 anys, abans de casar-se amb la dona que va ser la seva companya fins al seu traspàs.

Commogut per la història, 'Y ahora Sonsoles' va oferir a José l'oportunitat de reviure aquells records i expressar el seu desig de tornar a poder veure la seva Julia. Sonsoles Ónega, en el seu característic estil proper, va convidar l'home a baixar des de les grades per acompanyar-la al centre del plató, on continuarien la seva conversa.

Mentre caminaven junts, Sonsoles Ónega va rebre instruccions des de la direcció del programa i es va aturar momentàniament per atendre-les. Va ser en aquell instant quan, en girar-se cap a José, es va produir un moment incòmode: el convidat, sense adonar-se'n, s'havia acostat massa, envaint l'espai personal de la presentadora.

| Atresmedia

Visiblement sorpresa, Sonsoles Ónega va reaccionar amb un petit pas enrere i un comentari directe però educat: "Ui! No s'acosti tant". Encara que el gest va ser breu, no va passar desapercebut ni per al públic al plató ni per als espectadors a casa. Afortunadament, Sonsoles va manejar la situació amb la naturalitat que la caracteritza, i José va semblar no adonar-se de l'incident.

Després d'aquest petit contratemps, l'entrevista va continuar sense problemes.José va compartir més detalls de la seva història, commovent el públic en parlar dels records de Julia i de la profunda empremta que va deixar en la seva vida, fins i tot mentre lamenta la pèrdua de la seva esposa.

En audiències, aquest 2024, 'Y ahora Sonsoles' amb un 11,3% de share i 886.000 espectadors, ha estat líder un altre any més i durant tots els mesos de l'any. És el magazín més vist de la tarda i puja fins als 3,3 milions d'espectadors únics. A més, continua líder sobre el seu competidor, 'TardeAR' a Telecinco, en la franja, a 1,2 punts i li guanya també en coincidència