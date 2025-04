Què és 'Carlos Alcaraz: A la meva manera', la docuserie que promociona a 'El Hormiguero'?

Carlos Alcaraz és el gran convidat de 'El Hormiguero' aquest dimecres 23 d'abril. El tennista repassarà els seus últims èxits en l'esport, però també acudeix al programa de Pablo Motos per promocionar 'Carlos Alcaraz: A mi manera'. Es tracta de la seva pròpia sèrie documental que Netflix ha estrenat a nivell global avui, dimecres 23 d'abril.

El jove tennista va debutar el passat dissabte en el torneig Indian Wells de Califòrnia, en un partit en el qual va mostrar una misteriosa data tatuada (23·4·25) en el seu avantbraç dret. Fins ara, el tennista murcià havia sorprès tota la seva afició amb diferents tatuatges que feien referència a les dates de les seves victòries en els Grand Slam. Però en aquesta ocasió, aquest nou tatuatge temporal va ser una col·laboració amb Netflix per fer un gest a la data d'estrena del seu documental.

El murcià Carlos Alcaraz és un tennista professional actualment en la tercera posició del rànquing ATP. És el vigent campió del Campionat de Wimbledon i del Torneig de Roland Garros. Entre els seus èxits destaca ser el tennista més jove en la història del tennis en guanyar un Grand Slam en tres superfícies diferents.

D'aquesta manera, 'Carlos Alcaraz: A mi manera' és una sèrie documental produïda per Morena Films per a Netflix que retrata el número 1 més jove de tota la història del tennis. La sèrie segueix Carlos Alcaraz durant la temporada 2024, acostant-se al jove prodigi que està revolucionant el món de l'esport. Els espectadors poden conèixer no només el tennista, sinó com és la vida fora de la pista d'un dels millors esportistes del món. Un increïble camí a través dels ulls de Carlos Alcaraz.

Aquesta nova sèrie documental de Netflix de tres episodis ha estat produïda per Juan Gordon i Àlex Martínez Roig per part de la productora Morena Films ("Celda 211", "Amor de madre"). Està dirigida per Jorge Laplace ("LaLiga: Més enllà del gol", 'Locomía') i ha estat escrita per Edu Salan i Jorge Laplace.

Per tant, Carlos Alcaraz promocionarà a 'El Hormiguero' aquesta sèrie documental de Netflix. Aquest dilluns, en audiències, el programa de Pablo Motos es va alçar novament com el programa més vist de la televisió, líder absolut un dia més. 'El Hormiguero' va aconseguir més de 1,8 milions de seguidors de mitjana (1.823.000) i un 14,1% de quota, amb la visita d'Estopa, emissió que aconsegueix 3.971.000 espectadors únics.