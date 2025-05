Gerro d'aigua freda per a Carmen Asecas amb una irrupció al seu casament a 'La Promesa'

Una persona inesperada acudeix a la vida d'Adriano i Catalina, personatge de Carmen Asecas. Aquest dimarts 13 de maig a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Lope i Curro ho tenien tot a punt per enfrontar-se a Basilio, però no els va quedar altra que anar acompanyats per algú inesperat. Inesperada va ser l'actitud de Ròmul després del seu enuig amb Pía, fins al punt que Petra es va veure obligada a intervenir. Lorenzo estava desesperat i insistia a tornar Eugenia al sanatori, però ni Leocadia ni ell sabien com aconseguir-ho.

Lliure de culpa voldria haver estat Toño, però el que va succeir amb el cotxe i els diners de Manuel va arribar a oïdes de Simona i del Marquès. Cap orella indiscreta es va assabentar del casament secret de Catalina, que confiava a segellar, finalment, el seu amor amb Adriano.

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va fer una mitjana d'un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', inesperadament, Leocadia irromp en el casament secret de Catalina i Adriano sorprenent a tots els presents. Jacobo proposa de nou a Martina avançar el seu enllaç, però ella s'hi nega. Leocadia i Lorenzo, seguint amb el seu pla de desfer-se d'Eugenia, acaben provocant-li un atac.

Toño li explica a Manuel el que ha passat i ell li creu, però Simona continua desconfiant d'ell i li demana la veritat. Emilia s'enfronta a Ròmul per la discussió que ha tingut amb Pía. Curro, Lope i Àngela tornen al casino per contactar amb Basilio i jugar una última partida que portarà els joves a posar-se en perill per aconseguir el seu esperat objectiu.