Max revela els seus primers fitxatges per a l'esperada sèrie de Harry Potter

L'esperada sèrie de Harry Potter que prepara HBO ja ha començat a perfilar el seu repartiment principal. Produïda per Brontë Film and TV i Warner Bros, la sèrie estarà disponible exclusivament a Max, i arribarà a múltiples mercats internacionals, entre ells Regne Unit, Alemanya, Itàlia i Turquia.

D'aquesta manera, la sèrie, basada en la saga literària de J.K. Rowling, promet explorar l'univers màgic amb una narrativa detallada i un enfocament fresc. Cada temporada abordarà un dels llibres, la qual cosa permetrà submergir-se amb més profunditat en les trames, personatges i escenaris que han captivat el públic durant més de dues dècades.

Per començar, John Lithgow, multipremiat actor amb una trajectòria impecable, donarà vida a Albus Dumbledore. Al llarg de la seva carrera, ha estat reconegut amb sis premis Emmy, dos premis Tony, un premi Olivier, i ha estat nominat tant als Oscar com als BAFTA.

Juntament amb ell, Janet McTeer interpretarà la estricta i brillant professora Minerva McGonagall. McTeer compta amb un Tony, un Globus d'Or i un premi Olivier, a més de nominacions a l'Oscar i els Emmy. Per la seva banda, l'actor britànic Paapa Essiedu, nominat a l'Emmy i al BAFTA, encarnarà l'enigmàtic Severus Snape. El repartiment principal el completa Nick Frost, nominat al BIFA, en el paper de l'entranyable Rubeus Hagrid.

A aquests noms s'hi sumen Luke Thallon, que interpretarà el professor Quirinus Quirrell, i el veterà Paul Whitehouse, guanyador en cinc ocasions del BAFTA, com a Argus Filch, el zelador de Hogwarts. Ambdós actuaran en qualitat de convidats recurrents.

"El talent i la profunditat interpretativa d'aquest repartiment ens emociona profundament. No podem esperar a veure com aquests personatges cobren vida d'una forma completament nova", van afirmar Francesca Gardiner, showrunner i productora executiva, i Mark Mylod, productor executiu i director de diversos episodis.

L'equip creatiu està liderat per Francesca Gardiner en l'escriptura i producció, amb Mark Mylod dirigint diversos episodis. J.K. Rowling participa com a productora juntament amb Neil Blair i Ruth Kenley-Letts per part de Brontë Film and TV, mentre que David Heyman, productor original de les pel·lícules, des de Heyday Films.