Comunicat oficial de laSexta sobre el futur de Nuria Roca i el seu programa els diumenges

Després d'unes setmanes de descans per les festivitats nadalenques, 'La Roca' ja té data de tornada. El programa dominical de laSexta, conduït per Nuria Roca, tornarà el pròxim diumenge 12 de gener, per reprendre la seva cita habitual amb els espectadors. Ho fa després d'haver emès el seu últim programa el passat 22 de desembre, just després de la ressaca de la Loteria de Nadal.

Durant aquesta pausa, laSexta ha optat per oferir doble sessió de cinema els diumenges 29 de desembre i 5 de gener, coincidint aquest últim amb el dia de Reis i les tradicionals Cavalcades. Aquest descans forma part de l'estratègia habitual de la cadena, que durant el Nadal dona un respir a molts dels seus programes estrella. Espais com 'Aruser@s', 'El Intermedio' i 'Al rojo vivo' també van pausar les seves emissions, amb dates de retorn fixades per al dimarts 7 de gener.

"L'equip de 'La Roca' encara segueix gaudint de les festes... Per poc temps! Nuria Roca torna el pròxim diumenge a laSexta amb més actualitat, més notícies, i moltes més rialles!", han compartit les xarxes socials de la productora Cuarzo Producciones.

| Atresmedia

Recordem que la seva última emissió va marcar un discret 3,8% de quota de pantalla amb 372.000 espectadors, el seu mínim de la temporada. No obstant això, els seguidors de 'La Roca' poden estar tranquils, ja que el format torna a les pantalles. Nuria Roca i el seu equip, compost per col·laboradors com Juan del Val, Nacho García, Berni Barrachina, Sara Ramos, Gonzalo Miró i Pilar Vidal, ja estan llestos per reprendre el programa i garantir la seva continuïtat durant els pròxims mesos.

Amb el seu retorn, 'La Roca' promet mantenir el seu compromís amb l'actualitat, l'entreteniment i les converses properes que l'han caracteritzat. Buscarà recuperar l'atenció de la seva fidel audiència i superar els reptes que planteja la competència televisiva dels diumenges a la tarda.