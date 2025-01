Telecinco cancel·la l'emissió de 'TardeAR' i ja té substitut oficial

Telecinco ha cancel·lat l'emissió de 'TardeAR' per a aquest dilluns 6 de gener. Totes les cadenes ajusten la seva programació amb motiu del festiu pel dia de Reis, substituint la seva oferta habitual per una programació especial. En aquest context, programes com 'La Mirada Crítica' i 'Vamos a ver' en la franja matinal o 'El Diario de Jorge', 'TardeAR' i 'Reacción en cadena' a la tarda no s'emetran.

Des de primera hora, el canal apostarà per reposicions de 'Got Talent' fins a les 13:15 hores, quan María Verdoy i Antonio Santana prendran el relleu amb un nou programa de 'Socialité'. A la tarda, en lloc dels habituals espais de Jorge Javier Vázquez i Ana Rosa Quintana, seran Frank Blanco i Verónica Dulanto els que estaran al capdavant de la seva 'Fiesta'. I és que Emma García s'ha pres unes merescudes vacances després de diversos mesos d'intens treball.

Malgrat ser dilluns, el format s'emetrà durant tota la tarda fins a les 21:00h, abastant també l'horari de 'Reacción en cadena', que sí es va emetre l'1 de novembre. De fet, s'emetrà la final de 'Fiestavisión', després de les seves semifinals el 25 de desembre i 1 de gener. Per tant, 'TardeAR' recuperarà la seva emissió habitual el dimarts 7 de gener, ja amb el retorn com a presentadora d'Ana Rosa Quintana després de les seves vacances de Nadal.

| Mediaset

Recordem que 'TardeAR' no ha deixat de caure en audiències mes rere mes en el que portem de temporada. El programa d'Ana Rosa Quintana va arrencar setembre amb un 10,3% i va baixar lleugerament a un 10,1% a l'octubre. Al novembre ja va caure del doble dígit al 9,8% i la caiguda va seguir al desembre fins al 9,6% i 877.00 seguidors.

Pel que fa a la resta de cadenes, aquest dilluns 6 de gener tampoc emetran la seva programació habitual aquest festiu. En el cas d'Antena 3, també ha cancel·lat 'Espejo Público', 'Sueños de Libertad', 'Y ahora Sonsoles' i 'Pasapalabra'. La 1 també ha paralitzat les emissions habituals tots els seus programes com 'La Hora de La 1', 'Mañaneros', 'La Moderna', 'La Promesa', 'Valle Salvaje', 'El Cazador' i 'Aquí la Tierra'.