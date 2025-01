Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Emma García sobre el futur de 'Fiesta'

Males notícies per a Emma García després de fer-se públiques les audiències d'aquest dimecres 1 de gener. Malgrat ser festiu, Telecinco va mantenir l'emissió de 'Fiesta' amb un programa especial en què els col·laboradors es van convertir en cantants. No obstant això, les audiències no han acompanyat Emma García i el seu equip.

De fet, el passat 25 de desembre, 'Fiesta' va caure en audiències a Telecinco al seu segon pitjor resultat de temporada amb un 7,7% i 750.000. D'aquesta manera, aquest dimecres 1 de gener, 'Fiesta' d'Emma García ha baixat encara més fins a un 7,3% de share i 741.000 espectadors. Un resultat amb el qual ha estat quarta opció de la seva franja en audiències.

Per tant, el lideratge de la tarda ha estat per a La 1 amb el cinema: "Un somni per a ella" (13%), "Plans de boda" (12,3%) i "La família Belier" (9,6%). Antena 3 ha estat segona en audiències amb "A todo tren! Destino Asturias" (12,5%), "El millor estiu de la meva vida" (10,4%) i "El Pregó" (8,7%). La tercera posició, per tant, ha estat per a Cuatro amb "Titanic", que s'ha quedat en un 8,8% i 851.000 fidels.

| Mediaset

Pel que fa a la resta del dia, en ple prime time, el lideratge ha estat per a 'El Peliculón: A todo tren 2' amb un bon 11,1% i 940.000 seguidors. La segona opció ha estat per a 'MasterChef Junior', que puja fins a un 9,9% i 735.000. Finalment, Telecinco també s'ha enfonsat en la franja de màxima audiència amb l'estrena de "Tadeo Jones 3" en marcar un pobre 6% de quota de pantalla i 709.000 telespectadors.

En la franja matinal tampoc han estat millors els resultats per a Telecinco. Les reposicions de 'Got Talent' s'han quedat en un 6,8%, mentre que 'Socialité' no ha aixecat cap en caure a un 7,1% i 473.000. El lideratge amb distància ha estat per a La 1 amb 'Feliz 2025' (12,1%), el concert de Cap d'Any (31,4%) i 'Increïble 2024' (15,5%).

Amb tots aquests resultats, Telecinco ha estat quarta en el dia amb un pobre 6,4%, sent superada fins i tot per Cuatro (7,2%). El lideratge ha estat per a La 1 amb un 13,8%, mentre que Antena 3 (10,7%) ha estat segona.