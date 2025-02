David Broncano revela la veritat sobre la falsa invitació de Revilla a 'La Revuelta'

Si pensem en convidats que hagin visitat 'El Hormiguero' infinitat de vegades, segur que ens ve al cap el nom de Miguel Ángel Revilla. El polític ja va més enllà de formar part del club platí del programa complint la seva visita número 33. A més, comparteix una gran amistat amb Pablo Motos i, després de tants anys de visites, la fidelitat entre programa i convidat és clara.

Precisament aquesta relació és la que ha fet qüestionar a alguns mitjans si el presentador de les formigues deixaria acudir al càntabre a la competència. Revilla va ser clar i "Sí, però si vaig abans al seu programa", fent humor sobre la polèmica que va destapar David Broncano.

A més, va aclarir que el presentador d'Antena 3 no li havia demanat res: “Ell no ha vetat que jo vagi a cap programa. Però no li agradaria que anés a un programa fent-li competència a la mateixa hora". Per aquest motiu, va resumir: "No puc anar a 'La Revuelta'. Ell no m'ho impedeix en absolut, però sé que, probablement, no li agradaria gaire".

| Atresmedia

En aquesta mateixa entrevista a Cadena Ser, també va revelar que el programa de La 1 li havia demanat acudir en infinitat d'ocasions: "Jo no vaig a 'La Revuelta', però m'han enviat mil missatges. No m'ha convidat directament Broncano, però sí per altres vies. És clar que volen que Revilla vagi al programa".

Just aquest dijous, David Broncano ha recordat a Miguel Ángel Revilla. Ha succeït quan una dona del públic li ha regalat anxoves de Santoña, a petició del seu marit: "Ell porta malament que Revilla no et porti anxoves". El comentari li va donar peu al presentador a admetre que l'escriptor "no vol venir" i a desmentir la suposada insistència per part del programa.

"L'altre dia vaig veure que va dir que l'havíem convidat un munt de vegades i que no havia vingut... Que crec que és mentida”, va aclarir sobre la proposta. Tot i que va aprofitar per obrir-li les portes del programa: "Però en aquest moment, convido a Revilla a que vingui. Revilla, aquesta és casa teva".