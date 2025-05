La confessió d'Ana Fernández que destapa una traïció a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, revela a el senyor Pedro l'addicció a l'èter que tenia el doctor Herrera. Aquest dimarts 27 de maig, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', l'Andrés estava disposat a trobar en Górrez perquè li aclarís el que va passar. La Begoña i ell dubtaven si realment en Jesús es va suïcidar. La Gema no aconseguia fer-se amb en Teo, i la Luz intentava ajudar-la, però la Gema no portava bé que la metgessa li donés consells.

En Don Agustín va intentar subornar en el senyor Pedro. La Irene estava molt pendent dels moviments de l'Andrés en la seva investigació, mentre la María percebia la bona sintonia que existia entre la Claudia i en Raúl. L'Andrés estava decidit a anar a Cadis a buscar en Górrez, però just abans de sortir, va rebre una visita inesperada.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',en el senyor Pedro cedeix davant les pressions d'en Don Agustín i serà ell qui casi la Digna i en Pedro. L'Andrés, després de rebre la visita d'en Górrez, s'adona que no està sent sincer. En Joaquín i en Luis volen fer alguna cosa divertida amb en Teo perquè no estigui tan trist.

La Digna, personatge d'Ana Fernández, revela a en el senyor Pedro l'addicció a l'èter que tenia el doctor Herrera, i l'empresari s'adona que la Irene li va ocultar aquesta informació. La Claudia descobreix qui és la misteriosa dona de l'alta societat de qui està enamorat en Raúl. La Digna parla amb la Júlia sobre com era en Valentín, mentre l'investigador comparteix amb en Damián el secret que ha descobert de la Irene.