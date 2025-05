Atresmedia, castigada amb una multa de 200.000 euros pel que es va emetre a 'Al Rojo Vivo'

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 221.155 euros a Atresmedia per l'emissió de imatges d'extrema cruesa a 'Al Rojo Vivo' de laSexta. La infracció va tenir lloc el 7 de març de 2023, durant el tram horari protegit per la normativa audiovisual per salvaguardar els menors.

Segons l'organisme regulador, la seqüència, que va ser difosa a les 14:15h, va mostrar "de forma explícita i repetida" l'execució d'un soldat ucraïnès. Les imatges incloïen "plans propers, so realista dels trets i detalls visuals de les ferides", elements. Segons apunta la CNMC, aquests requerien una qualificació com a "no recomanat per a menors de 18 anys", la qual cosa hauria obligat a altres condicions d'emissió.

Malgrat que Atresmedia va justificar la seva actuació assenyalant que el programa estava catalogat com a no apte per a menors de 16 anys i que es van oferir advertències prèvies per part del presentador, la CNMC va considerar que no es van aplicar les precaucions necessàries. La companyia va al·legar a més que el contingut tenia "un alt interès informatiu" i que era clau per comprendre la magnitud del conflicte bèl·lic.

| Atresmedia

No obstant això, la CNMC va insistir que els drets dels menors han de prevaler en aquest tipus de situacions: "En cas de conflicte, han d'aplicar-se els principis de proporcionalitat, valorant l'equilibri entre el bé que es protegeix i el bé que es veu afectat". I va subratllar que la seva actuació no pretén censurar, sinó "un mer condicionant per garantir la seva compatibilitat amb els drets dels menors".

Finalment, Atresmedia va optar per abonar la sanció acollint-seal descompte per pagament ràpid, la qual cosa ha reduït la quantia a 176.924 euros.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Al Rojo Vivo' amb un estupend 11,3% de quota i 421.000 espectadors va ser el debat polític líder dels matins. L'espai d'Antonio García Ferreras va tornar a liderar amb avantatge sobre el seu immediat competidor i va superar també la cadena pública. Va aconseguir més de 2,4 milions d'espectadors únics i va continuar com el programa de major aportació a la cadena