La decisió de Javier Beltrán que dona un gir de 180º a la seva vida a 'Sueños de Libertad'

Joaquín, personatge de Javier Beltrán, pres de dubtes per l'adopció de Teo, pren una decisió. Aquest dijous 15 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va prendre una decisió definitiva respecte a la tutela de Julia. Teo no estava acostumat a tanta atenció, i es va sentir aclaparat, i és que, ell i Julia van xocar des del principi. Don Pedro no es va prendre bé que la seva germana anés al sopar amb Fermín i Damián, però Irene es va reafirmar en els seus actes.

María, gelosa del tracte que Raúl donava a Claudia, va voler recuperar l'atenció del jove xofer. El doctor Herrera li va donar a Damián una gran notícia sobre el seu futur. Pelayo es va enfrontar a Marta i Damián per dificultar el seu acord matrimonial. Marta va confiar a Andrés la clau de la caixa forta que contenia el testament a favor de Fina.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Pelayo, encara enfadat amb Marta, se'n va a València a un sopar de negocis. Don Pedro s'assabenta d'una gran notícia sobre la tutela de Julia, mentre María sospesa si vendre-li les accions. María i Raúl, aliens a la resta del món després de la seva trobada acalorada al cotxe.

Francisca està desesperada perquè el seu xicot no supera haver estat acomiadat. Luis, entregat completament a l'elaboració del perfum, discuteix amb Luz sobre com està portant el seu procés de recuperació. D'altra banda, Joaquín, personatge de Javier Beltrán, pres de dubtes per l'adopció de Teo, pren una decisió respecte al seu procés d'adopció.