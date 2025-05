Marta Peñate revela ara el nom que tindrà el seu primer fill amb Tony Spina

Marta Peñate ha compartit una de les decisions més importants del seu embaràs: el nom que portarà el seu fill o filla, fruit de la seva relació amb Tony Spina. En un directe a través d'Instagram, la col·laboradora va obrir el seu cor per explicar com han triat els noms i el profund significat que hi ha darrere d'un d'ells.

La influencer canària, de 34 anys, fa temps que comparteix amb la seva comunitat el dur camí cap a la maternitat. Després de molts intents i un avortament que va patir l'octubre passat, Marta Peñate s'ha tornat a il·lusionar en confirmar que està embarassada novament, gràcies a una transferència embrionària. Tot i que reconeix que viu aquesta etapa amb cautela, ja que encara es troba en les primeres setmanes de gestació, la notícia ha retornat l'esperança a una etapa que no ha estat exempta de dificultats.

"Tony i jo som una mica egocèntrics", va bromejar Marta Peñate durant el directe en què més de 3.000 persones l'acompanyaven en temps real. Amb aquesta espontaneïtat que la caracteritza, va explicar que tant ella com Tony Spina han optat per noms que reflecteixen el seu vincle personal. "En cas de ser nena, es dirà Martina, que ve de Marta", va explicar amb un somriure, mostrant la il·lusió que li fa imaginar la seva filla amb un nom que guarda un bocí d'ella mateixa.

| Instagram, @martapenateamador

No obstant això, si es tracta d'un nen, el nom triat també té un pes emocional molt fort: "I, si és nen, Antonio. No és un nom que m'apassioni, però després serà Tony. A més, té un significat molt especial", va confessar. Aquest nom ret tribut al pare de Tony Spina, que va morir al setembre de l'any passat.

Marta Peñate no va amagar l'emoció en recordar aquesta figura tan important en les seves vides: "El nom l'hem triat per ell. No és un nom que m'apassioni, però és pel record d'aquesta persona. Jo l'estimava molt, i és per això".

Amb aquesta elecció, la parella demostra que l'arribada del seu nadó és un projecte carregat d'emoció, records i significat: "Seran aquests noms. Són els que sempre hem volgut, no es canviaran", va concloure la col·laboradora.